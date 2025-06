Fronleichnamsprozession in Batzenhofen

Nach dem Gottesdienst zog die Fronleichnamsprozession von der Kirche St. Martin aus durch Batzenhofen. An drei prächtigen Blumenteppichen machten die Gläubigen angeführt von Pfarrer Siegfried Hutt und der Monstranz Station und beteten. Auch in vielen anderen Gemeinden im Augsburger Land fanden die Prozessionen statt. Gefeiert wird an Fronleichnam die feierliche Verehrung des Leibes und Blutes Jesu Christi in der Gestalt von Brot und Wein, also der Eucharistie. (AZ)

