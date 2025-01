Hochkarätige Klassik, A-Cappella-Pop und Musikkabarett im Bürgersaal Stadtbergen

Das Kulturprogramm im Bürgersaal Stadtbergen startet mit einigen Highlights und alten Bekannten ins Frühjahr des neuen Jahres. So mussten krankheitsbedingt die drei Neujahrskonzerte von „Cash ‘n‘ go“ auf den März verschoben werden. Tosender Applaus und vergnügliche Unterhaltung ist man von den Konzerten der sechsköpfigen A-Cappella-Musiktruppe gewohnt. Ihre Konzerte vom 3., 4. und 5. Januar werden nun am 28. Februar und 1. März (jeweils 19 Uhr) sowie am 2. März um 18 Uhr nachgeholt. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für den jeweiligen Konzerttermin. Noch einmal A-Cappella-Sound in XXL gibt es am Samstag, 8. März, um 20 Uhr mit „Greg ist back“ mit Rock-Klassikern, Pop-Hits und Balladen.

Doch zunächst stehen mit Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid ebenfalls zwei alte Bekannte am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr im Bürgersaal auf der Bühne mit ihrem Musikkabarett „Rauhnacht“ - einer aus Kabarett und Alpenwestern. Am 29. März um 20 Uhr kommen die beiden dann wieder mit ihrem Programm „Da Billi Jean is ned mei Bua“ - hier werden Klassiker der Popmusik auf erfrischende Weise von Grund auf neu interpretiert. Mit diesem preisgekrönten kabarettistischen Liederabend eroberten der Schauspieler Stefan Leonhardsberger und Gitarrist Martin Schmid schon oft die Herzen des Publikums. Bläsersound vom Feinsten gibt es am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr mit Willi Nuszbaum and the Hornflakes mit „Colors of Big Band – Happy New Year 2025“.

Große Emotionen mit den drei Tenören

Das Symphonieorchester Stadtbergen spielt am Sonntag, 26. Januar, um 19 Uhr unter der Leitung von Irene Anda: Neben einem Konzert für Soloposaune von Launy Gröndahl, mit der jungen regionalen Musikerin Carina Freisleben als Solistin, kommt auch eine Sinfonie von Christian Sinding zu Gehör. Klassisch und hochkarätig geht es am Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr mit „großen Emotionen“ weiter: Die „Drei Tenöre“ der neu gegründeten Opera Augusta bieten einen Abend voller leidenschaftlicher Melodien, italienischer Volkslieder und bekannten Arien, präsentiert von Claudio Zazzaro, Roman Poboinyi und Jinjian Zhong. Begleitet werden sie von Pianist Volker Hiemeyer.

Im Café Arrabbiata ist man am 8. Februar um 19 Uhr „von Kopf bis Fuß auf Tanzen eingestellt“ - mit Unterstützung von Tanzlehrern der Tanzschule „Hep Cat Club“ kann man zum Swing das Tanzbein schwingen. „Schön ist die Welt“ in der Welt der Operetten bei Bader & Friends am 22. Februar um 19.30 Uhr, wenn der Augsburger Tenor Benedikt Bader und Friends zu Besuch sind.

Ein Wiedersehen gibt es auch mit dem Alexandrina Simeon Quintett am 14. März um 19.30 Uhr mit dem Programm „Quiet Girl“ sowie mit der Presley Family unt ihrer „Spring Feeling Show 2025“ am 22. März um 20 Uhr. Beliebter Pop aus Österreich ist dann bei Austria 4+ „Ois Leiwand“ am 1. Mai um 20 Uhr geboten.

Für die Kinder geht es am Sonntag, 9. März, um 15 Uhr mit „Fritz und Freunde“ um die Lieblingsfigur „Heidi“.

Christina Bianco kommt mit ihrer Band am ersten April-Wochenende nach Stadtbergen in den Bürgersaal. Foto: Marcus Hartmann (Archivfoto)

80-er Pop und Disco-Hits mit Christina Bianco

Einen besonderen musikalischen Leckerbissen gibt es an zwei Abenden mit Christina Bianco und ihrer Band am 4. und 5. April jeweils ab 19.30 Uhr. „Greatest Love Of All“ nennt sich das aktuelle Programm mit Songs der 80-er Jahre, Pop-Balladen, souligen Evergreens und Disco-Hits der einzig weiblichen Sängerin bei Cash ‚n‘ go mit ihrer Band, bestehend aus Bastian Walcher (Piano), Michael Lutz (Drums) und zwei Backgroundsängern (Eva Walter und Thomas Steingruber).

Kartenvorverkauf im Rathaus Stadtbergen, Telefon 0821/ 2438 -135 oder -166, per E-Mail an: buergersaal@stadtbergen.de oder online unter www.reservix.de.