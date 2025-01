Aus Fehlern lernt man

Zum Aufräumen im Kopf gehört es, negative Situationen als „Lernchancen“ zu begreifen. Und für den Frühjahrsputz im eigenen Zuhause ist der beste Tipp, sich an der Liste der „Lernchancen“ aus den vergangenen Putzaktionen zu orientieren. Denn sie erinnern einerseits an vernachlässigte Ecken, deren Zustand einem noch unangenehm im Gedächtnis ist. So sollten etwa Katzenbesitzerinnen nie die Ritze unter dem Schrank vergessen. Das merkt man sich schnell, wenn neben den Wollmäusen noch ein weiteres, ziemlich verdörrtes Mäuschen zum Vorschein kommt. Und alle, die Haare besitzen, sollten sich bewusst sein, dass das Wasser im Abfluss der Dusche bei zu langem Nicht-Reinigen der Schwerkraft trotzt.

Andererseits behält man auch im Gedächtnis, wie das ein oder andere nicht zu reinigen ist. Dazu gehört beispielsweise, aufmerksam die Beschreibung der Putzmittel zu lesen. Zwar verbirgt die Vase das Schlimmste, ein Holztisch ohne einen großen Fleck wäre trotzdem schöner. Ebenfalls nicht ratsam ist es, den jahrelang vernachlässigten Fettfilter der Dunstabzugshaube ohne Einweichen schrubben zu wollen. Spoiler: Er geht kaputt. Und wenn es diesen Filter tatsächlich nicht mehr als Ersatzteil gibt und man die gesamte Dunstabzugshaube deshalb austauschen muss, hat man nicht nur eine Lernchance geschaffen, sondern auch noch ordentlich Lehrgeld gezahlt.