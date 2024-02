vor 17 Min.

Führerschein reicht nicht für das Gespann

Mit dem für sein Gespann falschen Führerschein war ein Mann in Gessertshausen unterwegs.

In Gessertshausen war ein Gespann zu schwer für den Führerschein eines Mannes. Pech, dass er so in eine Polizeikontrolle geriet.

Die Polizei hat Freitagvormittag in Gessertshausen einen Kleintransporter mit einem 2,4 Tonnen schweren Anhänger kontrolliert. Dabei fanden die Beamten heraus, dass der 28 Jahre alter Fahrer die Fahrerlaubnis der Klasse B hatte. Doch für so ein Fahrzeuggespann hätte er den Führerschein mit der Klasse BE gebraucht. Die Polizei unterband die Weiterfahrt, den Mann erwartet nun eine Anzeige. (corh)

Themen folgen