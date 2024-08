Unbekannte beschädigen fünf Fahrzeuge in Gersthofen

Gleich fünf Autos hat ein noch unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Gersthofen beschädigt. Laut Polizeimitteilung sind die Fahrzeuge jeweils rundum zerkratzt. Zudem wurde an jedem Wagen mindestens ein Reifen zerstochen und an einem Auto ein Außenspiegel abgeschlagen. Der dadurch entstandene Schaden beträgt mindestens 10.000 Euro. Zeugen, die etwas zu der Tat sagen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0821 3231810 bei der Polizei Gersthofen zu melden. (jlü)

