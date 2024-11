„30 Saisontore traue ich mir zu“

Fabian Bühler vom TSV Gersthofen ist mit 19 Treffern der Topscorer der Bezirksliga Nord. Welche App auf seinem Handy nicht fehlen darf und warum er beim Schafkopf gegen seinen Opa chancenlos bleibt.

Die Bilanz von Gersthofens Mittelstürmer Fabian Bühler spricht für sich: Obwohl er wegen einer Rotsperre und Krankheit erst zehn Partien gespielt hat, kann der gebürtige Hochzoller bereits 19 Treffer und vier Assists vorweisen. Zwei weitere Treffer vergab der Vollblutstürmer vom Elfmeterpunkt. Bühler, der aktuell eine Ausbildung zum Tourismuskaufmann absolviert, durfte sich schon in der Jugend des FC Augsburg beweisen und trägt seit 2022 das Trikot des TSV Gersthofen. Am Freitagabend will „Bühli“ mit seinem Team den zweiten Tabellenplatz weiter festigen, wenn um 19.30 Uhr der TSV Ziemetshausen zu Gast ist. „Ich tippe auf einen soliden 3:1-Sieg“, sagt der 20-Jährige. In seiner Freizeit spielt er gerne Skater-Hockey mit seinem jüngeren Bruder oder unterstützt die Augsburger Panther lautstark im heimischen Curt-Frenzel-Stadion.

1. Haaland oder Kane?

Haaland ist als Stürmer natürlich ein Vorbild für mich, auch wenn er eher ein Strafraumspieler ist, während ich mich eher als flinkeren Spielertyp sehe. Ich halte mich auch gerne mal situativ auf dem linken Flügel auf. In der Jugend habe ich immer zu Cristiano Ronaldo aufgesehen. Nicht nur wegen seines Talents, sondern weil er gezeigt hat, dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann.

2. FCA oder FCB?

Eher FCA, weil ich in der C-Jugend dort gespielt und deswegen mehr Bezug dazu habe. Eigentlich bin ich Liverpool-Fan. Das kommt daher, dass mein Vater bei einer Europa League-Partie an der Anfield-Road war und mir einen Liverpool-Pullover mitgebracht hat. Seitdem habe ich alle Spiele verfolgt.

3. Ordnungsfanatiker oder Chaot?

Ordnungsfanatiker. Meine Fußballtasche ist immer ordentlich und auch bei meinem Platz in der Kabine lege ich großen Wert darauf, dass alles am richtigen Platz ist. Bei meiner Ausbildung hilft Struktur und Disziplin natürlich auch. Im Mai steht meine Abschlussprüfung an und ich werde mich rechtzeitig hinzusetzen und pauken.

4. Restaurant oder eigene Küche?

Eigene Küche. Nach dem Training wird es oft spät, dann kocht die Mutti, aber, wenn Zeit dafür ist, stell ich mich an den Herd und bereite für alle was zu. Das läuft in 80 Prozent der Fälle auf Pasta raus (lacht). Am liebsten mit Schinken-Sahne-Soße oder einfach Spaghetti Carbonara.

5. ABBA oder AC/DC?

AC/DC. Gerade zur Motivation in der Kabine ist diese Musik einfach am besten. Ich bin einer von drei Kabinen-DJs und bei mir läuft dann auch Mal Deutsch-Rap, weil das privat auch mein Lieblingsgenre ist. Im San-Siro-Stadion war ich auf einem Konzert des italienischen Rappers „Ultimo“, das war der Hammer.

6. Kraftraum oder Waldlauf?

Gute Frage. Ich würde sagen eher Kraftraum. Bei uns in der Mannschaft gibt es viele, die außerhalb vom Fußball ins Fitnessstudio gehen, deswegen wird bei uns in der Vorbereitung und im Training viel Wert auf Ausdauer und Kondition gelegt, meistens verbunden mit dem Ball.

7. Schafkopf oder Playstation?

Playstation. Da zocke ich meistens mit Freunden NHL, also Eishockey, oder eben FIFA. Schafkopf kann ich tatsächlich auch. Ich habe schon öfter mit meinem Opa gespielt, aber immer verloren (lacht). Er hat viel mehr Übung, weil er mindestens zweimal pro Woche in seiner Stammkneipe zockt.

8. Zeitung oder Internet?

Wenn es um Fußball oder Sport im Landkreis geht, lese ich eher Zeitung. Für alle anderen Nachrichten habe ich eine Art Ticker-App auf dem Handy und da wird mir über den Tag alles Wichtige angezeigt. In der Schule ist in Sachen Fake-News aktuell die Trump-Wahl natürlich ein Thema. Man sollte sich schon genau informieren, ob das alles so stimmt und darf nicht alles glauben.

9. Tor oder Assist?

Tor natürlich. Aktuell stehe ich bei 19 Treffern. Ich habe nur zehn Partien gespielt, weil ich längere Zeit am Stück richtig krank war. In den verbleibenden Spielen will ich noch mindestens elf oder zwölf Mal treffen. Also 30 Saisontore traue ich mir zu. Immer mit der Hoffnung, dass ich verletzungsfrei bleibe.

10. Buch oder Kino?

Ich würde eher Kino sagen, wobei ich aktuell das Buch „Der Alchimist“ von Paulo Coelho lese. Meine absolute Lieblingsserie ist „Prison Break“. Die Idee, dass sich der Protagonist schon vor seiner Inhaftierung den Gefängnisausbruch plant und das auf eine schlaue Art und Weise umsetzt, gefällt mir.

11. Bezirksliga oder Landesliga?

Natürlich Landesliga. Wir sind aktuell Zweiter und das hätte ich vor der Saison auch so unterschrieben. Das A und O in den kommenden Wochen wird sein, dass wir defensiv solide stehen und offensiv keine Torflaute bekommen. Wenn das klappt, können wir vielleicht ganz oben angreifen! Interview: Tobias Müller