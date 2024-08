Außenseiter lassen die Favoriten purzeln

So muss Pokal sein! In der dritten Runde des Totopokals auf Kreisebene purzelten die Favoriten gleich reihenweise. Für die absolute Sensation sorgte der A-Klassist VfL Westendorf, der den Bezirksligisten TSV Gersthofen aus dem Wettbewerb kickte. Spektakulär der 6:4-Erfolg der SG Margertshausen/Fischach gegen den FC Horgau. Der SV Ottmarshausen musste gegen den B-Klassen-Aufsteiger KSV BiH Augsburg ebenso im Elfmeterschießen die Segel streichen, wie der SV Schwabegg gegen den TSV Ustersbach. Der FC Langweid, Pokalschreck der letzten Runde, geriet gegen den TSV Zusmarshausen mit 2:10 unter die Räder.

VfL Westendorf - TSV Gersthofen 2:1 (1:1). Einen echten Krimi lieferten sich der VfL und die Gäste aus Gersthofen. Nachdem das favorisierte Bezirksliga-Team in der 37. Minute durch Metus Curkoli in Führung ging, konnten die Hausherren innerhalb von sechs Spielminuten durch Dieter Deak und Rückkehrer Martin Schönberger das Spiel drehen (41./47.). Im Anschluss verzweifelten die Gäste am Abwehrbollwerk der Grünen um den glänzenden Keeper Niklas Ruinat. Der zwischenzeitliche Ausgleich wurde auf Grund von Abseits folgerichtig aberkannt. Am Ende steht für den VfL Westendorf der historische Einzug ins Achtelfinale des Toto-Pokals. - Zuschauer: 200. (mr)

SG Margertshausen/Fischach - FC Horgau 6:4 (1:2). Von Beginn an entwickelte sich eine spannende Partie mit hohem Unterhaltungswert, die geprägt war von langen Bällen und schnellen Angriffen. Zunächst ging der Bezirksligist aus Horgau planmäßig in durch einen Kopfball von Leon Rössle in Führung. Die Antwort der Heimmannschaft ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Daniel Hafner glich aus. Kurz vor der Pause erzielte Maximilian Reitmeier die erneute Führung für Horgau. Nach Wiederanpfiff gelang Daniel Hafner schnell der Ausgleich. Die Gastgeber dominierten nun das Geschehen und drehte die Partie durch Tore von Malte Tjarks, Marco Koschany und Daniel Hafner innerhalb weniger Minuten auf 5:2. Horgau gab sich nicht geschlagen und verkürzte durch Noah Hagner auf 5:3, doch Daniel Hafner stellte mit seinem vierten Treffer den alten Abstand wieder her. Kurz vor Schluss gelang Philipp Mayer noch der 6:4-Endstand. - Zuschauer: 125. (AZ)



FC Langweid - TSV Zusmarshausen 2:10 (1:3). Lange sah es nicht so aus, dass dies eine torreiche Partie wird. Bis kurz vor dem Seitenwechsel konnte die Heimelf Parole bieten. Christoph Werner glich die Führung durch Dejan Kos (13.) in der 38. Minute durch eine Direktabnahme aus. Dann war es ein Doppelschlag per Kopf (43. und 45.) durch Lorenz Helmschrott, der den Torreigen eröffnete. Im zweiten Durchgang ging es Schlag auf Schlag und Tobias Kuchenbauer (51.) und Simon Fischer (55.) erhöhten auf 1:5. Ein Eigentor folgte zum 1:6, ehe Moritz Schönwälder mit einem sehenswerten Sonntagsschuss aus 28 Metern genau in den Winkel zum 1:7 traf. Nachdem Mario Zuljevic auf 2:8 verkürzen konnte, machten Kos (72.), Schönwälder (85.) und Tobias Müller (90.) das zweistellige Endergebnis komplett. - Zuschauer: 85. (fiem)

TSV Walkertshofen - TSV Dinkelscherben 2:4 (2:1). Es war Dinkelscherbens Nachwuchskeeper Korbinian Erdt zu verdanken, dass es nach 30 Minuten nur 2:0 für Walkertshofen stand. Durch ein Eigentor von Jonas Mößner (10.) und einen Treffer von Benjamin Vollmann (17.) geriet der Bezirksligist schon früh in Rückstand und bei zwei weiteren Großchancen des Kreisklassisten parierte Erdt glänzend. Fraglich, ob die Finkel/Kauer-Schützlinge bei einem möglichen höheren Rückstand noch zurück ins Spiel gefunden hätten. Aber durch den Anschlusstreffer von Alex Bäurle (36.) kurz vor der Pause und durch einen Leistungsschub in der zweiten Halbzeit drehten die Reischenauer das Spiel. Der eingewechselte Hakan Avci glich direkt mit seiner ersten Aktion zum 2:2 aus (46.). Daniel Wiener erhöhte per Strafstoß auf 3:2 (69.) und Jonas Mößner merzte sein Eigentor noch aus und traf zum 4:2-Endstand für die Gäste. - Zuschauer: 140. (mahr)

Icon Vergrößern Dennis Biber und Samuel Amann vom TSV Ustersbach konnten einen Sieg nach Elfmeterschießen gegen den SV Schwabegg (links Markus Jauernik) bejubeln. Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Dennis Biber und Samuel Amann vom TSV Ustersbach konnten einen Sieg nach Elfmeterschießen gegen den SV Schwabegg (links Markus Jauernik) bejubeln. Foto: Andreas Lode

TSV Ustersbach - SV Schwabegg 7:5 (4:4) nach Elfmeterschießen. Schon die reguläre Spielzeit war spektakulär. 4:2 führte der TSV Ustersbach nach Treffern von Dennis Biber (2), Tobias Berchtold und Mehmet Sentürk nach einer Stunde, ehe der Kreisliga-Aufsteiger durch Sebastian Kraus in der Nachspielzeit noch das 4:4 erzielte. Im Elfmeterschießen trafen Selami Murseli, Dennis Biber und Fabian Kraus für Ustersbach, während für Schwabegg nur Samuel Dischler erfolgreich war. - Zuschauer: 75. (AZ)

FC Tur Abdin Augsburg - TSV Diedorf 5:2 (2:2). Die zweimalige Führung des TSV Diedorf durch ein Eigentor von Markus Gärtner (5.) und Tobias Teut (34.) glich der Kreisklassen-Aufsteiger zur Pause aus. Nach dem Wechsel waren die Gastgeber dann nicht mehr zu bremsen.

KSV BiH Augsburg - SV Ottmarshausen 9:8 (1:1) im Elfmeterschießen. Der Kreisligist schien nach einem Treffer von Michael Stemmer (11.) einem Sieg entgegenzusteuern, doch Vahid Idrizovic traf in der 83. Minute zum 1:1-Ausgleich. Im Elfmeterschießen fiel erst nach dem 15. Schützen die Entscheidung zu Gunsten des erst gerade aus der B-Klasse aufgestiegenen A-Klassisten. (AZ)

SG Thierhaupten/Baar - SV Hammerschmiede 4:2 (2:0). Die SG zeigte gegen den Kreisligisten, dass sie in dieser Saison viel vorhat. Neuzugang Niklas Landfried sorgte mit einem Doppelschlag (39. und 41.) für die 2:0-Pausenführung. Die Gäste ließen nicht locker, kamen durch Robert Orban (49.) und Sandro Gugliotta (52.) in einem offenen Schlagabtausch zum Anschlusstreffer, nachdem Benjamin Ullmann das 3:1 erzielt hatte (51.). Florian Kurz traf in der 90. Minute zum 4:2-Endstand. - Zuschauer: 120. (AZ)

SG Marxheim/Gansheim - SV Ehingen/Ortlfingen 1:4 (1:0). Auch von einem 0:1-Pausenrückstand durch einen Treffer von Johannes Volk (45.) ließ sich der SVE/O im Pokalwettbewerb des Kreises Donau nicht aus der Ruhe bringen. Max Ostermeier glich zum 1:1 aus (50.), Bastian Stefanovic und Simon Leser drehten mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten (62. und 64.) das Spiel zu Gunsten des Kreisliga-Aufsteigers. In der 86. Minute besorgte Simon Leser den Endstand.