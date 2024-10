Aystetten startet in die Rückrunde

Über die 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Jetzendorf ärgerte man sich beim SV Cosmos Aystetten immer noch gewaltig. Wieder einmal konnten die vorhandenen Chancen nicht genutzt werden, so dass man am Ende gegen die griffigeren Gäste das Nachsehen hatte und die Hinserie mit einer insgesamt negativen Bilanz abschließen musste. Ob man ausgerechnet beim FC Kempten (Samstag, 14 Uhr) verlorenes Terrain zurückerobern kann?

„Wenn wir das 2:1 machen, gewinnen wir“, zeigte sich Abteilungsleiter Thomas Paschek nach dem Jetzendorf-Spiel enttäuscht. „Aus einem eigenen Freistoß ist dann das 1:2 entstanden, weil die Konzentration einfach nicht hoch genug war. So haben wir das Ganze vergeigt.“ In Kempten will man nun auf jeden Fall etwas holen. Pascheks Optimismus beruht auf dem Hinspiel, als man den Allgäuern, die hinter dem TSV Schwabmünchen und dem FC Gundelfingen auf Platz drei rangieren, ein 1:1 abluchsen konnte.

Bis auf Marcel Burda hat Spielertrainer Patrick Wurm alle Mann an Bord. Nicht mehr im Kader ist Jonathan Neufeld. Der 19-Jährige, der in der Jugend beim FC Bayern München gespielt hat und erst im September zum SV Cosmos Aystetten gestoßen war, wurde bereits seit Wochen nicht mehr im Training gesehen. „Er ist wohl beleidigt, nachdem er beim Spiel in Memmingen nach zwei Trainingseinheiten nicht zum Einsatz gekommen ist“, vermutet Thomas Paschek: „Er hat sich das alles anders vorgestellt.“ Momentan sei der SV Cosmos mit dem Angriffs-Duo Stefan Simonovic und Raphael Marksteiner gut aufgestellt.