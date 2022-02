Aystetten verleiht gleich zwei Torhüter

Plus Warum ein kurioses Testspiel nicht als Generalprobe gewertet werden kann

Das letzte Vorbereitungsspiel des Landesligisten SV Cosmos Aystetten konnte nicht als Generalprobe für den Saisonauftakt gelten. Dazu fehlten kurzfristig Dejan Mijailovic, Marcel Burda und Dominik Isufi. Auch die weiteren Umstände waren einfach zu kurios.