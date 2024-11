Aystetter Rückfall auf den Relegationsplatz

Patrick Wurm, der Spielertrainer des SV Cosmos Aysttten, spricht nicht umsonst immer wieder von einer verrückten Liga mit verrückten Ergebnissen. Die Landesliga Südwest präsentiert sich in der Tat sehr ausgeglichen. So ist der Aufsteiger, der aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt geholt hat, nach der 0:4-Niederlage im Landkreisderby beim TSV Schwabmünchen von Rang neun auf den ersten Relegationsplatz zurückgefallen. Dass es am Ende eine so deutliche Klatsche wurde, war nach den ersten 45 Minuten nicht vorherzusehen.

