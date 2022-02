Beim TSV Fischach gibt künftig ein Duo die Kommandos

Plus Der Süd-Kreisklassist hat gleich zwei Nachfolger für Dominik Bröll gefunden. Einer davon hat eine bewegte Vergangenheit im Profibereich.

Der TSV Fischach hat einen Nachfolger für den im Sommer zur SpVgg Deuringen wechselnden Spielertrainer Dominik Bröll gefunden. Besser gesagt, ein Duo: Künftig wird es beim Süd-Kreisklassisten gleich zwei spielende Trainer geben. Einer davon müsste den TSV Fischach noch in unliebsamer Erinnerung haben. Denn beim letzten Auftritt auf dem Fischacher Sportplatz wurde er böse getreten, schied daraufhin verletzt aus.