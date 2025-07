Anderes Kaliber: Gersthofen feiert Heimpremiere

Das regnerische und kalte Wetter zeigt sich schon seit Wochen typisch englisch, passend dazu stehen für die Fußball-Bezirksligisten nun englische Wochen auf dem Programm. Nach dem Auftritt im Totopokal am Dienstagabend eröffnen der TSV Meitingen und der TSV Gersthofen bereits am Freitagabend den zweiten Spieltag der Saison 2025/26, bevor sich die beiden Kontrahenten dann am Mittwoch, 6. August, zum mit Spannung erwarteten Derby gegenüberstehen.

Mit drei Heimspielen in Folge startet der TSV Meitingen. Nach dem SV Wörnitzstein-Berg haben die Schützlinge von Trainer Andreas Wessig nun am Freitag (Anpfiff 19 Uhr) mit dem VfR Jettingen den nächsten Titelaspiranten zu Gast. Während die Lechtaler ihre Aufgabe mit einem 2:1-Heimsieg gelöst haben, hat Jettingen überraschend sein Auftaktspiel beim TSV Nördlingen II mit 1:2 verloren. Doch davon wollen sie im Meitinger Lager wenig wissen. „Wir schauen nur auf uns. Wir wollen gut starten und haben jetzt die ersten drei Punkte, mehr aber auch nicht“, so Abteilungsleiter Torsten Vrazic nach dem Auftaktsieg, wobei er vor allem eine Sache bemängelte. „Wir hätten den Sack schon viel früher zu machen können, so mussten wir zittern. Die Chancenverwertung war nicht gut, das muss gegen Jettingen besser werden. Am Ende ist es aber egal, denn es zählen nur die Punkte, hinterher fragt keiner mehr.“

Nach dem 3:1-Erfolg beim Aufsteiger FC Gundelfingen II wartet auf den TSV Gersthofen die nächste zweite Mannschaft. „Das ist ein ganz anderes Kaliber“, schätzt TSV-Trainer Ajet Abazi den Gegner TSV Nördlingen II ein. „Das wird mit Sicherheit nicht einfach.“ Deshalb hofft er, dass seine Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt die Tore machen kann, auch wenn die Top-Torjäger der vergangenen Saison fehlen: Der 35-Tore-Mann Fabian Bühler laboriert noch immer an einer Bänderverletzung im Sprunggelenk. „Das wird schon noch zwei bis drei Wochen dauern“, sagt der 22-Jährige, der momentan nur tatenlos zuschauen kann. Im Lauftraining befindet sich hingegen Robin Widmann, der sich gegen Ende der letzten Saison eine Knieverletzung zugezogen hat. „Mit Ball konnte ich bisher noch nicht trainieren, aber es wird langsam“, hofft der 1,96-Meter-Mann, bald wieder dabei zu sein. Im Gegensatz zum Pokalspiel wird die Mannschaft des TSV Gersthofen aber auf jeden Fall wieder ein anderes Gesicht haben. „Bisher haben wir die Ausfälle dieser Topstürmer gut kompensiert“, sagt Ajet Abazi und freut sich, dass zuletzt Fareed Lawal diese Lücke schließen konnte.