Im Landkreisduell in Meitingen gab es zwar keinen Sieger, aber jede Menge Tore in einer zweiten Halbzeit, in der die Joker stachen. Dem FC Horgau reicht derweil ein Treffer zum vielumjubelten Sieg.

