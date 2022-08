Cosmos Aystetten bleibt auf Kurs

Der Aystetter 5:0-Sieg kommt gegen eine Mannschaft zustande, die eigentlich gar nicht in der Bezirksliga spielen wollte.

Bad Grönenbach hat eine wunderschöne neue Anlage - doch keine Bezirksliga-taugliche Mannschaft. Die Allgäuer hatten acht Abgänge vor der Saison und mussten deswegen ihre 2. Mannschaft abmelden. Sie wollten eigentlich in der Liga ihrer Zweiten spielen, doch der BfV lehnte ab. So spielte eine bessere Kreisklassenmannschaft gegen den SV Cosmos Aystetten, der die Partie souverän mit 5:0 gewann.

Trotzdem hatten die Hausherren den ersten Torschuss in der ersten Minute durch Aboubacar Diallo, doch er ging drüber. Danach übernahm die Konjevic-Truppe das Kommando und kombinierte sich einige Male durch Heckel und Mader in den Strafraum. Oftmals konnten die Aystetter nur durch ein Foul gestoppt werden, was man auch an der Kartenverteilung sah (4:0). Einen daraus resultierenden Freistoß versenkte Marcel Burda aus 30 Meter - allerdings sah das nicht unhaltbar aus. Eine Chance hatten die Hausherren noch in der 27. Minute, als eine Flanke von Manuel Haug als Bogenlampe aufs Tor kam und Arthur Mayer den Ball über die Latte boxte. In der 40. Minute verfehlte Marcel Burda nur um Zentimeter das Tor, als er aus dem Rückraum Maß nahm. Das 2:0 kurz vor der Pause war ein schöner Spielzug über Dejan Mijailovic auf Pascal Mader.

Zweite Halbzeit ähnelt Trainingsspiel

Die Cosmonauten wurden immer überlegener und in der 56. Minute flankte Darko Milicevic auf den Kopf von Maximilian Heckel - 0:3. Zwei Minuten später hätte Heckel beinahe nochmals getroffen, als eine Direktabnahme knapp vorbei ging. In der 70. Minute fischte der Torwart noch einen Kopfball von Heckel aus dem Eck. Die Überlegenheit machte aber auch leichtsinnig. So ließ man in der 82. Minute Marco Rauh allein auf Arthur Mayer laufen, doch dieser kam rechtzeitig aus dem Tor und warf sich an der Strafraumgrenze auf den Ball. Im Gegenzug kombinierten sich Heckel und Mader zum 4:0. Der Endstand mit dem Schlusspfiff war etwas glücklich. Eine Zufallsflanke von Nikolas Brummer fand den Kopf von Lavdim Isufi. Von dort trudelte der Ball ins Tor, weil sich der Keeper mit einem Abwehrspieler gegenseitig behinderten. Sah fast wie ein Eigentor aus. Ein 5:0, das in der zweiten Halbzeit eher wie ein Trainingsspiel aussah. Aber momentan ist der SV Cosmos Aystetten auf Kurs. (mb)

TV Bad Grönenbach: Jeckle, Milz, Lutz, Milz, Petermichl, Haug, Wilhelm (62. Höret), Einsiedler (88. Domon), Diallo (61. Scheffer), Rauh (88. Musch).

SV Cosmos Aystetten: Mayer, Wurm, D. Isufi (74. Mahalu), Heckel, Krug, Milicevic, Burda (76. Marjanovic), Mader, Mijailovic, Schäfer (46. L. Isufi), Brummer.

Tore: 0:1 Burda (16.), 0:2 Mader (44.), 0:3 Heckel (56.), 0:4 Mader (84.), 0:5 L. Isufi (90.). - Schiedsrichter: Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 100.