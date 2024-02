Cosmos Aystetten gewinnt erstes Testspiel des Jahres deutlich

Der SV Cosmos Aystetten hat das erste Testspiel des neuen Jahres klar für sich entschieden. Gegen den FC Affing setzte sich der Bezirksligist mit 6:1 durch.

Zum ersten Testspiel des SV Cosmos Aystetten gegen den FC Affing waren, außer Pascal Mader, alle Mann an Bord. Es passierte in der Anfangsphase herzlich wenig. Jeweils ein harmloser Schuss auf beiden Seiten ist des Schreibens nicht wert. Dann versprang Fabian Krug der Ball als letzter Mann und Stefan Reiter vom FC Affing musste nur noch einschieben.

Danach fingen die Cosmonauten an zu spielen und vergaben reihenweise beste Möglichkeiten. Stefan Simonovic allein vor dem Torwart (17.), anschließende Ecke Balazs Gazdag, vorbei. Kevin Makowski lupfte über den Torwart am Tor vorbei (21.) und aus fünf Metern darüber (34.). In der 37. Minute traf er dann doch zum Ausgleich, als er einen schönen Steckpass von Marcel Burda verwandelte. Die Schlussphase gehörte dann wieder dem FC Affing. In der 44. traf Aharon Schmid das Außennetz, in der 45. hielt Daniel Mrozek einen gut getretenen Freistoß von Ahmed Karaca sicher. Während die Affinger in die Kabine gingen, liefen die Aystetter die komplette Pause in zwei Gruppen Sprints über die gesamte Länge des Feldes. Eine zusätzliche Trainingseinheit quasi.

In der zweiten Halbzeit drängte Cosmos die Affinger komplett in ihre Hälfte, trotz neun Wechsel zur Pause und der Laufeinheit. Außer zwei Konter (51., 72.), die der neue, junge Keeper Niklas Frank sauber parierte, kam nichts mehr von Affing. Jetzt fielen auch die Tore. Das 2:1 von Nikolas Brummer war ein Schuss aus dem Rückraum (50.). Filip Marjanovic erzielte das 3:1 und das 5:1, das Raphael Marksteiner schön vorbereitete. Zwischenzeitlich staubte David Djajic zum 4:1 ab. Den Schlusspunkt setzte Raphael Marksteiner zum 6:1. Dem FC Affing schwanden sichtbar die Kräfte und der SV Cosmos Aystetten zeigte, dass mit ihm zu rechnen ist. Nächsten Samstag geht es in Neusäß gegen den TSV Meitingen. (mb)