Cosmos Aystetten holt seinen Wunschstürmer

Plus Kurz vor Ende der Wechselfrist schlägt der Landesliga-Absteiger SV Cosmos Aystetten nochmals zu.

Neuzugänge, über die sich die Konkurrenz wundern wird, hatte Thomas Pflüger, der Vorsitzende des SV Cosmos Aystetten, unmittelbar nach dem Abstieg aus der Landesliga angekündigt. Zahlreiche Gespräche wurden geführt, etliche Zusagen lagen bereits vor, "doch mit dem Worthalten nehmen es viele Spieler nicht mehr so genau", wie Sportdirektor Zlatko Mijailovic schmerzhaft erfahren musste. Einen Kicker konnte man nun nach langem Werben verpflichten. "Wir sind seit Monaten im Gespräch und sind sehr glücklich, dass er jetzt unser Angebot angenommen hat", sagt Pflüger zum Wechsel von Raphael Marksteiner zum Süd-Bezirksligisten. "Er ist unser Wunschstürmer!", freut sich der Aystetter Fußball-Mäzen über den gelungen Coup.