Cosmos Aystetten will den Spitzenreiter ärgern

Beim SV Cosmos Aystetten jagt derzeit ein Derby das andere. Nach dem Heimspiel gegen den TSV Wertingen aus dem Nachbarlandkreis Dillingen steht nun am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) in der Landesliga Südwest das Augsburger Landkreisduell beim TSV Schwabmünchen an. „Nach dem enttäuschenden und ärgerlichen 2:2 gegen Wertingen haben wir etwas gutzumachen. Auch, wenn es beim Tabellenführer ist“, sagt Abteilungsleiter Thomas Paschek.

„Dass der Spitzenreiter verwundbar ist, hat sich zuletzt bei der 2:3-Niederlage beim FC Memmingen II gezeigt“, macht Paschek den Seinen Mut: „Außerdem stellen wir uns gegen die oberen der Tabelle besser an, als gegen die unteren.“ In der Vorrunde haben die Cosmonauten dem TSV Schwabmünchen schon einmal ein Unentschieden abgerungen. Das war übrigens das erste Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten in einem Punktspiel, das sehr emotional geführt wurde und viele strittige Szenen in sich hatte. Nachdem Schwabmünchen lange geführt hatte, gelang Pascal Mader mit einem verwandelten Elfmeter in der 78. Minute der 1:1-Ausgleich. „Ein Punkt wäre wieder super“, kündigt Thomas Paschek an, dass man den Spitzenreiter erneut ärgern möchte.

Neben den beiden Torhütern Daniel Mrozek (Daumenprellung) und Arthur Mayer (Meniskus-Operation) sowie Tom Haban (Kreuzbandriss) und Marcel Burda (Adduktorenprobleme) fehlt auch der dienstälteste Spieler. Dejan Mijailovic läuft seit der Saison 2015/16 für den SV Cosmos Aystetten auf, bei dem sein Vater Zlatko als Sportdirektor fungiert, war in dieser Zeit an drei Aufstiegen in die Landesliga beteiligt. Zuvor war er für den TSV Gersthofen und den TSV Friedberg am Ball. In dieser Woche feierte der defensive Mittelfeldspieler seinen 30. Geburtstag und hat sich anlässlich dessen in den Urlaub verabschiedet. „Das sei ihm gegönnt“, sagt Paschek.