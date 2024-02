Der Baumgart der Bezirksliga

Als Thomas Holzapfel vor fast 25 Jahren das erste Mal den TSV Gersthofen trainierte, wurde noch im Stadion an der Sportallee gespielt. Wie er den Job des Feuerwehrmanns sieht.

Wegen seiner impulsiven und raubeinigen Art genießt Steffen Baumgart, der neue Trainer des Hamburger SV Kultstatus. Der 52-Jährige, der selbst bei Minusgraden im T-Shirt coacht, ist ehrlich und geradeheraus, eckt damit allerdings auch manchmal an. Ein ähnlicher Typ ist Thomas Holzapfel, der neue Trainer des TSV Gersthofen. Auch er trägt sein Herz auf der Zunge, hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Er könnte deshalb durchaus als Baumgart der Bezirksliga durchgehen. Mit dem ehemaligen Kölner Coach gibt es sogar noch eine weitere Gemeinsamkeit. Beide haben einen Hund. Baumgarts Vierbeiner kennt man, weil der ihm beruhigend die Pfoten auf die Schulter legte, als sein Herrchen - damals in häuslicher Corona-Quarantäne - ausrastete, als er das Spiel seiner Mannschaft am Fernseher verfolgen musste.

Im September ist Thomas Holzapfel nach acht Spielen als Trainer des TSV Rain II zurückgetreten. "Die Mannschaft braucht neue Impulse", sagt er nach einer Misserfolgsserie. Seitdem hatte der 58-Jährige viel Zeit, mit seinem Dalmatiner in der Firnhaberauer Heide Gassi zu gehen. Bis ihn ein Anruf von Klaus Wünsch, einem der beiden sportlichen Leiter des TSV Gersthofen, erreichte. "Zunächst habe ich gedacht, der fragt mich, ob ich vielleicht einen Spieler weiß", so Holzapfel, der aus allen Wolken fiel, als ihm der Trainerjob angeboten wurde: "Alter! Das gibts doch nicht!" Er hatte natürlich von den chaotischen Verhältnissen bei den Lechtalern seit der Trennung von den Yavuz-Brüdern und dem Rücktritt des Trainerduos Hoffmann/Jenik mitbekommen, weil er noch immer das Treiben bei seinen ehemaligen Vereinen verfolgt.

Und beim TSV Gersthofen war er schon vor über 20 Jahren erfolgreich tätig, als die Abteilungsleiter noch Klaus Hinkeldein und Alois Binswanger hießen und noch im alten Stadion an der Sportallee gekickt wurde. 1999 kam Thomas Holzapfel als Nachfolger von Peter Hartmann zu den Schwarz-Gelben. Auf Anhieb führte er die Mannschaft zur Meisterschaft in der Kreisliga West, in der damals noch der TSV Herbertshofen, FC Langweid oder der SC Biberbach spielten. Ein Jahr später gelang mit den aus der eigenen Jugend gekommenen Zeljko Brnadic, Damir Mackovic, Onur Gezgin, Tobias Hauptmann und dem im vergangenen Jahr verstorbenen Ali Dabestani der sofortige Durchmarsch in die Bezirksoberliga. Dort traf man seinerzeit unter anderem auf den TSV Leitershofen und den TSV Neusäß.

Obwohl man sofort wieder absteigen musste, blieb Holzapfel dem TSV treu und führte die Lechstädter nach Platz drei in der Saison 02/03 erneut zur Meisterschaft in der Bezirksliga Nord (03/04) und zum damit verbundenen Wiederaufstieg ins schwäbische Oberhaus. Dann wechselte Holzapfel zum damaligen Landesligsten DJK Lechhausen, in Gersthofen übernahm Roger Kindler. Die Spiele auf dem Ausweichplatz an der Schubertstraße bis zur Fertigstellung der Sportarena hat Holzapfel nur noch aus der Ferne verfolgt.

Erst 2019 kehrte er nach einer Rundreise durch die nordschwäbischen Fußball-Szene (SSV Glött, Türkspor Augsburg, TSV Firnhaberau, SV Münster, FC Lauingen, VfR Foret, TSV Zusmarshausen) als A-Jugend-Trainer zum TSV Gersthofen zurück. Während Corona hat er ein Angebot des FC Stätzling angenommen, die dortige Landesliga-U19 zu trainieren. In derselben Nachwuchsliga war er danach beim TSV Rain tätig, bevor er die zweite Mannschaft des Regionalligisten übernahm. Daher kennt er auch die Bezirksliga Nord ganz genau.

"Da scheint viel schief gelaufen. Da hat einiges nicht gepasst", so Holzapfels Einschätzung der jüngsten Ereignisse beim TSV Gersthofen. Trotzdem hat er sofort zugesagt, als Feuerwehrmann einzuspringen. "Ich habe ja Zeit und kann mit dem Fahrrad zum Training fahren", lacht Thomas Holzapfel. "Egal, was vorher war, das ist mir völlig egal und interessiert mich auch nicht. Ich schaue jetzt, dass ich die Jungs wieder auf Vordermann und in die richtige Spur bringe. Sie sollen einfach Spaß am Fußball haben." Die Ergebnisse der bisherigen Vorbereitungsspiele scheinen dies zu bestätigen. Dass sich die neue Abteilungsleitung um Rico Kornisch und Stefan Holler schon nach einem neuen Mann umgesehen hatte, stört Holzapfel nicht. "Ich habe auch kein Problem, am Ende der Saison wieder aufzuhören."