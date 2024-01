Der CSC Batzenhofen trauert um ein Urgestein

Der Eiskoffer und ein Notizbuch waren die Markenzeichen von CSC-Betreuer Helmut Reiter, der im Alter von 65 Jahren verstorben ist.

Bei den Augsburger Landkreismeisterschaften im Hallenfußball Ende des vergangenen Jahres war er noch unter den Zuschauern. Wie immer trug er dabei den Trainingsanzug seines Vereins. Umso größer ist der Schock und die Trauer beim CSC Batzenhofen-Hirblingen über den Tod von Helmut Reiter. Das Urgestein des Gersthofer Ortsteilclubs ist am Dienstag im Alter von 65 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

Über fünf Jahrzehnte lang prägte Helmut Reiter das Vereinsleben des CSC in verschiedensten Funktionen. Der Gersthofer war unter anderem Jugendleiter, Mannschaftsbetreuer, Ehrenamtsbeauftragter, Statistiker und Beisitzer der Fußballabteilung. Besonders bekannt war der baumlange „Helle“, wie er in Fußballerkreisen genannt wurde, im gesamten nordwestlichen Landkreis für seine Leidenschaft um die Spieler. Als „Mann mit dem Koffer“ kurierte er mit Eis und geschickten Handgriffen kleine Wehwehchen seiner Kicker unmittelbar auf dem Platz. Statistische Daten, die heutzutage elektronisch in Fupa angezeigt werden, trug er über Jahrzehnte penibel in seinem Notizbuch zusammen.

In einer ersten Reaktion äußerte sich Fußball-Abteilungsleiter Jürgen Kamissek: „Sein Engagement und seine Hingabe für den Verein hinterlassen eine nicht zu füllende Lücke. Der CSC Batzenhofen-Hirblingen ohne Helle – das ist eigentlich unvorstellbar. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Helmut Reiter war nicht nur ein leidenschaftlicher Funktionär, er war ein Freund für viele von uns.“ Beruflich war Helmut Reiter bis zum Renteneintritt bei einem Kfz-Teile-Händler beschäftigt. Wenn er nicht beim CSC anzutreffen war, hielt er sich gerne im Freibad auf.

Helmut Reiter hinterlässt eine Tochter und einen Sohn, der mittlerweile in seine Fußstapfen getreten ist und ihn schon in den letzten Jahren als Betreuer der CSC-Herren unterstützt hat. Die Beerdigung findet am Donnerstag, 25. Januar um 9 Uhr in St. Jakobus in Gersthofen statt. (AZ)





































