Die ersten Entscheidungen sind gefallen

Wer bereits vor dem letzten Spieltag die Meisterschaft feiern darf und den Abstieg betrauern muss.

In der Bundesliga sind am letzten Spieltag alle Entscheidungengefallen. Aber auch in den unteren Amateurklassen stehen am vorletzten Spieltag die ersten Meister und Absteiger fest. Durch einen 4:0-Sieg gegen den TSV Gersthofen hat sich der TSV Nördlingen die Meisterschaft in der Landesliga Südwest gesichert und den sofortigen Wiederaufstieg in die Bayernliga geschafft. Der 1. FC Sonthofen steht nach einem 2:0-Sieg beim SV Mering als Relegationsteilnehmer zur Bayernliga fest. Nach nur einem Jahr muss der SV Cosmos Aystetten in die Bezirksliga zurück. Die Konjevic-Schützlinge verloren beim FC Ehekirchen mit 1:3 und stehen sind damit nicht mehr zu retten, selbst wenn der SC Ichenhausen seine Mannschaft zurückziehen sollte.

Mit einem Bein in der Kreisliga steht der SC Altenmünster nach der 1:2-Niederlage gegen den VfL Ecknach. Man muss nun auf Schützenhilfe von Schlusslicht TSV Pöttmes hoffen. Nur wenn der bereits abgestiegene Tabellenletzte seine Nachholpartie beim FC Mertingen am Mittwoch gewinnen sollte, hätten die Zusamtaler noch die Chance auf ein "Endspiel" gegen den FC Mertingen, der mit drei Toren in den letzten acht Minuten nach einem 2:4-Rückstand noch zu einem 5:4-Sieg beim FC Affing kam. Um die Relegation käme man aber auch dann nicht herum.