Die Flut der Gegentore ist gestoppt

Plus Mit einem torlosen Unentschieden beim Aufsteiger TSV Hollenbach hat der TSV Gersthofen am Freitagabend nicht nur den ersten Punkt in der Landesliga-Saison 2022/23 geholt, sondern auch die Flut der Gegentore bei den Niederlagen gegen Unterhaching II (1:4), FC Memmingen II (1:3) und FC Kempten (0:5) gestoppt. "Das war ein großer Schritt nach vorne", bilanzierte Trainer Gerhard Hildmann, der mit dem Punktgewinn durch aus leben kann. "Drei Zähler wären natürlich schöner gewesen", so der Coach, der seine Mannschaft über die gesamten 90 Minuten spielerisch im Vorteil sah. Hollenbach versuchte es meist mit langen Bällen auf Neuzugang Michael Schäfer, setzte den verlängerten Bällen mit viel Speed nach. Das Gersthofer Abwehrzentrum geriet jedoch bis auf 15 Minuten, "in denen wir etwas gewackelt haben", so Hildmann, selten in Verlegenheit. "Ganz wichtig war, dass wir mal zu Null gespielt haben." Im zweiten Durchgang wurden die Hollenbach dann müder, Gersthofen übernahm die Feldhoheit. "Die letzte halbe Stunde hatte total uns gehört", so Hildmann. Die größte Chance, das Spiel zu Gunsten des TSV Gersthofen zu entscheiden, hatte Matthias Steger. Sein Versuch landete jedoch am Innenpfosten, trudelte die Torlinie entlang und ging ins Aus. TSV Gersthofen: Gordy - Halilovic, Hildmann, Gai, Lux - Okan Yavuz, Heger - Lippe (83. Miller), Oktay Yavuz (59. Steger), Kratzer (90.+1 Meilinger) - Baumeister (71. Secgin). Schiedsrichter: Stefan Dorner (SV Falkenfels). - Zuschauer: 270.

Von Oliver Reiser

