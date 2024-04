Die Wirkung des Zaubertranks ist verpufft

Der SSV Anhausen muss im Kampf um den Klassenerhalt eine bitter Niederlage in der Nachspielzeit hinnnehmen.

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga Augsburg musste der SSV Anhausen einen derben Rückschlag verkraften. Gegen den SV Ottmarshausen, einen direkten Konkurrenten, mussten die Gastgeber eine äußerst unglückliche 1:2-Niederlage hinnehmen. Die Wirkung des Zaubertranks a la Asterix & Obelix, den Ottmarshausens Trainer Oliver Haberkorn hinter der Erfolgsserie des Schlusslichts nach der Winterpause vermutete, scheint verpufft.

Dabei begann die Partie recht vielversprechend, als Michael Schrettle den SSV mit 1:0 in Führung brachte (12). In der Folge hatten die Platzherren das Geschehen weitgehend im Griff. Nach einem katastrophalen Blackout kamen die Gäste vollkommen überraschend durch Marco Spengler zum 1:1 (30.). Im zweiten Durchgang verlief die Begegnung recht hektisch bedingt auch die vielen merkwürdigen Entscheidungen des Unparteiischen. So war auch die Gelb-Rote Karte für Anhausens Abwehrchef Stefan Strohhofer nicht nachvollziehbar (70.), was die Gastgeber massiv schwächte. Auch die Entscheidung für einen Freistoß zugunsten der Gäste, der schließlich in der Nachspielzeit das glückliche 1:2 durch Marius Hackl brachte (90.+6), war zumindest fragwürdig. Für den SSV Anhausen heißt es nun die restlichen Saisonspiele zu gewinnen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. - Zuschauer: 120 (zer)