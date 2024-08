Diese Pokal-Los war eine Niete

Da wird man schon einmal Kreispokalsieger und dann so etwas. Freilich, auf einigen Plätzen in Bayern war das Spiel in der ersten Hauptrunde des bayerischen Totopokals sicherlich ein Highlight. So verfolgten 1.500 Zuschauer den 18:0-Sieg des TSV 1860 München beim SSV Kasendorf, immerhin 350 waren es beim TSV Ziemetshausen, der die Münchner Löwen verschmäht und stattdessen den FC Memmingen gewählt hatte. Der SV Cosmos Aystetten, Landesliga-Aufsteiger und Augsburger Kreispokalsieger, hatte sich den Regionallisten FV Illertissen bei der Auslosung ausgesucht, als er als Zwölfter an die Reihe kam. Dieses Los entpuppte sich sowohl sportlich als auch finanziell als Niete. Bei der 0:4-Niederlage hielten die Hausherren gegen die völlig unmotivierten Gäste ganz passabel mit und hätten sich durchaus einen Ehrentreffer verdient gehabt. Dass sich allerdings nur 105 zahlende Zuschauer einfanden, konnte Cosmos-Abteilungsleiter Thomas Paschek kaum fassen: „Da haben wir wohl das falsche Los gezogen“, meinte er angesichts der Tatsache, dass aus dem Bus des Regionalligist außer den 20 Spielern und einem zehnköpfigen Betreuerstab nur wenige Anhänger ausstiegen. So verloren sich 103 zahlende Zuschauer im weiten Rund. „Wir haben auch bei Heimspielen nur etwa 350 Zuschauer“, erklärte der Augsburger Cünet Parlakbudak, der seit Beginn dieser Saison als Teammanager beim FVI tätig ist.

Auch die Gäste aus Illertissen waren unzufrieden, haderten vor allem mit dem hoppeligen Geläuf am Aystetter Sportfeld. „Die sind in der Regionalliga Teppichboden gewohnt“, so Parlakbudak. Nur am Platz kann es nicht gelegen haben, dass der Landesligist über weite Strecken relativ gut mithalten konnte. Beim FVI waren etliche Akteure im Einsatz, die den Status des Ergänzungsspielers tragen. So hatte zunächst Raphael Marksteiner die große Chance, den Außenseiter in Führung zu bringen. Nach schöner Kombination über Tobias Ullmann und Filip Marjanovic schoss er am kurzen Eck vorbei (13.). In der 19. Minute trafen die Gäste dann zum ersten Mal. Franz Helmer war erfolgreich. Schön heraus gespielt das 0:2, bei dem der aufgerückte Verteidiger Liam Omore vollendete (27.). Nur drei Minuten später erhöhte Denis Milic auf 0:3 (30.). Danach war‘s vorbei mit der Herrlichkeit des FV Illertissen. Man konnte sich bei Torhüter Weisbäcker bedanken, der einen Freistoß des überragenden Marcel Burda und den Nachschuss von Nicolas Brummer entschärfte (34.).

Illertissen hatte am Wochenende auch sein zweites Heimspiel mit 3:1 gegen den TSV Aubstadt gewonnen und blieb damit dem Führungsduo Schweinfurt und Bayreuth auf den Fersen. Ein wenig ärgerlich aus Sicht der Schützlinge von Trainer Holger Bachthaler war lediglich das erste Gegentor. „Mit dem Saisonstart sind wir mehr als zufrieden. Jetzt geht es im Pokal darum, in die nächste Runde einzuziehen“, so Bachthaler, der als Bayerischer Pokalsieger gerne wieder in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals einziehen würde. Dort stand man zuletzt zweimal in Folge, schied dann gegen den 1. FC Heidenheim und Fortuna Düsseldorf aus.

Dazu muss man sich allerdings steigern. In der zweiten Halbzeit bot der Regionalligist, auch nicht gerade Fußball, bei dem man mit der Zunge schnalzt, auch wenn Alexander Kopf, der vom FC Schalke 04 zurückkam, seine Premiere feierte. Dass man häufig das Tor verfehlte, lag nicht nur an den schlechten Platzverhältnissen. Aystetten hatte durchaus auch seine Möglichkeiten. Filip Marjanovic (74.) und Benjamin Isek (81.) scheiterten jedoch an Torwart Maximilian Weisbäcker. So fiel statt des Ehrentreffers, der absolut verdient gewesen wäre, das 0:4 durch Luka Petrovic (84.).

Im normalen Punktspielbetrieb spielen die Cosmonauten übrigens gegen die zweite Garnitur des FV Illertissen. Diese Partie findet am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, statt. Bis dahin wird die Personallage wohl wieder besser aussehen. Im Pokal fehlten erneut viele Verletzte und Urlauber. Mit ein Grund, dass der Neuling nach drei Spielen noch immer auf den ersten Sieg warten muss. Der soll nun im nächsten Heimspiel gegen den FC Ehekirchen gelingen. Die Leistung im Pokal gibt durchaus zu Optimismus Anlass.

SV Cosmos Aystetten: Mayer - Heckel, Burda, Krug, Schäfer (67. Qarri) - Mader, Ullmann (61. Isek), Brummer, Makowski - Marjanovic, Marksteiner (71. Gazdag).