Dramatische Szenen auf dem Fußballpatz: Schiedsrichter nach Herzinfarkt wiederbelebt

Plus In Ehingen bricht der Schiedsrichter auf dem Spielfeld zusammen und wird von Spielern und Zuschauern reanimiert. Zum Glück waren zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute anwesend.

Es gibt Situation, da wird der Fußball total unwichtig. „Es sind Bilder, die dir nicht mehr aus dem Kopf gehen“, ist Rainer Müller auch am Tag danach noch geschockt angesichts der dramatischen Szenen, die sich am Sonntagnachmittag auf dem Sportgelände des SV Ehingen/Ortlfingen abspielten. Etwa zehn Minuten vor Spielende der Partie der Kreisklasse Nord 2 gegen den SSV Steinheim war der Schiedsrichter der Partie mitten auf dem Spielfeld zusammengebrochen.