Drei Platzverweise und ein Elfmeterschießen

Wenig Überraschungen gab es in der 1. Runde des Fußball-Totopokals im Kreis Augsburg. Lediglich der Süd-Kreisklassist SG Margertshausen/Fischach ließ mit dem Kreisligisten SpVgg Westheim einen höherklassigen Konkurrenten straucheln. Ein hitziges Gefecht mit einer Roten und zwei Gelb-Roten-Karten lieferten sich die TSG Hochzoll und der VfR Foret. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen. Kampflos in die zweite Runde kam der TSV Neusäß, da der TSV Ellgau die Partie absagen musste. „Nach zwei Verletzungen im Training hatten wir nur noch zwölf Spieler zur Verfügung“, so Abteilungsleiter Michael Dollinger.

SSV Anhausen - TSV Diedorf 0:5 (0:1). Im Ortsderby war der Kreisligist der zweiten Mannschaft des SSV klar überlegen. So konnten sich die Torjäger Florian Thalmeir (2) und Tobias Schneider mit einem Hattrick innerhalb von fünf Minuten austoben.

TSG Hochzoll - VfR Foret 2:4 (1:0/1:1) nach Elfmeterschießen. Ein hitziges Gefecht lieferten sich die beiden Kontrahenten. Darko Dasic brachte die Gastgeber mit einem Blitztor in Führung (3.). Obwohl Melih Arslan die Rote karte gesehen hatte (57.), glich Ahmet Sakrya für den VfR in Unterzahl aus (64.). Obwohl Foret nach Ampelkarten gegen Przemyslaw Olczak (65.) und Serkan Yanik (70.) in Überzahl war, kam es zum Elfmeterschießen. Hier trafen Dogukan Ümmet, Harun Karaca und Ali Gündüz schließlich zum 2:4-Auswärtssieg.

SG Margertshausen/ Fischach - SpVgg Westheim 2:1 (2:1). Die ersten 15 Minuten verliefen ausgeglichen, aber dann hatte die SG Chancen am laufenden Band. Malte Tjarks Kopfballtreffer wurde wegen Abseits aberkannt, Mike Bauer verfehlte knapp das Tor und Marco Koschany blieb am Torhüter hängen. Es kam, wie es kommen musste: aus dem Nichts erzielte Lucas Schmidt in der 26. Minute das 1:0 für die Gäste. Die Grün-Weißen ließen sich aber nicht beeindrucken. Malte Tjarks erlief einen langen Pass, umkurvte den Torhüter und schob zum 1:1 (33.) ein. Zehn Minuten später eine Kopie des Ausgleichs: Diesmal war es Marco Koschany, der der Gästeabwehr davonlief, den Torhüter ausspielte und zur 2:1-Führung einschoss. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr wurde die SG in die eigene Hälfte gedrängt. Mehr als ein Lattenschuss sprang jedoch für die Gäste nicht heraus. Torhüter Vinzenz Jaser und Abwehrchef Bobby Georgiev hielten dem Druck stand. - Zuschauer: 60. (id)

Icon Vergrößern Vor dem Pokalspiel gegen die TSG Augsburg trauerte der SV Gablingen um seine kürzlich verstorbenen Mitglieder Willi Weislein und Marcus Elschner mit einer Gedenkminute. Foto: Oliver Reiser Icon Schließen Schließen Vor dem Pokalspiel gegen die TSG Augsburg trauerte der SV Gablingen um seine kürzlich verstorbenen Mitglieder Willi Weislein und Marcus Elschner mit einer Gedenkminute. Foto: Oliver Reiser

SV Gablingen - TSG Augsburg 2:3 (0:2). Schon zur Pause lag der ambitionierte A-Klassist nach einem Doppelschlag (29. und 32.) mit 0:2 zurück. Im zweiten Durchgang reichte es nur noch zum Anschlusstreffer durch Matthias Buckow (55.)

SV Nordendorf - VfL Westendorf 1:4 (0:3). Spielertrainer Dieter Deak (2) und Michael Schmidbaur sorgten im Nordderby schon zur Pause mit dem 0:3 für klare Verhältnisse. Alex Reiser erhöhte in der 68. Minute auf 0:4, ehe den gastgebern der Ehrentreffer gelang.

Hainhofener SV - TSV Leitershofen 0:3. Lukas Mayer (2) und Philipp Dewitz trafen für den letztjährigen Vizemeister der Kreisklasse Nordwest, bei dem Rückkehrer Aharon Schmid (vom FC Affing) seinen Einstand gab.

SV Wörleschwang - TSV Ustersbach 1:4 (0:2). Drei Treffer von Tporjäger Dennis Biber und einer von Mehmet Sentürk verhalfen dem TSV Usterbach zu einem klaren Sieg. Für den SVW traf Miroslav Jamrich zum 1:3.

SV Bayerdilling - SG Thierhaupten/Baar 2:5 (0:4). Die SG Thierhaupten kann sich auf seine Neuzugänge verlassen und wird deshalb zu den Topfavoriten der Kreisklasse Nordwest gezählt. Mit einem lupenreinen Hattrick sorgte der vom FC Affing gekommene Max Schacherl für den 0:3-Pausenstand. Niklas Landfried und Dominik Liepert, die beide zuletzt beim TSV Rain spielten, erzielten die weiteren Treffer.

TSG Stadtbergen - FC Emersacker 4:1 (2:0). Der eminent verstärkte A-Klassist gab dem Kreisklassisten deutlich das Nachsehen. Nicolas klingauf (4.), Bathuan Aysan, Emre Tufan und . Emersacker verschoss einen Elfmeter, so dass der Treffer der Gäste schließlich aus einem Eigentor von Paul Oliver Rettenmayer (90.) resultierte.

SpVgg Deuringen - SV Erlingen 2:5 (0:3). Tobias Hammerl (2) und Florian Sentpaul sorgten bis zur 47. Minute scheinbar für klare Verhältnisse zu Gunsten des Kreisklassen-Aufsteigers. Als Andreas Klein (60.) und Kimi Korte (82.) die SpVgg auf 2:3 heranbrachten, wurde es kurzzeitig nochmals eng. Marius Schuster und Jonas Reiter machten aber alle Hoffnungen der Platzherren zunichte.

Weitere Ergebnisse:

SV Bonstetten - SV Biburg 2:0

SG Zusamzell/Reutern/Emersacker II - SG Lützelburg/Achsheim 1:2 ().

SV Gessertshausen - SV Schwabegg 0:3

CSC Batzenhofen - FSV Inningen 3:4 nach

BSC Heretsried - TSV Steppach 1:4

TSV Rehling - FC Langweid 3:5

TSV Täfertingen - Gold-Blau Augsburg 4:1