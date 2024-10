Als Vorbild will er niemals abtauchen

Nachdem Marcel Boguth beim TSV Meitingen bereits Erfahrungen in der Bezirksliga sammeln konnte, trägt der 25-Jährige nun seit drei Jahren die Kapitänsbinde des Nordwest-A-Klassisten TSV Herbertshofen. „Es macht mir Spaß ein Vorbild und das Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Abteilungsleitung zu sein“, sagt der gebürtige Meitinger, der von seinen Teamkollegen kurz „Marci“ genannt wird. Boguth, der aktuell als Angestellter in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig ist, geht abseits des Platzes gerne Skifahren in Ischgl oder Tauchen in Indonesien. Mit dem Rennrad ist „Marci“ in drei Tagen von München bis nach Venedig geradelt.

1. Wirtz oder Musiala?

Da würde ich Musiala wählen. Ich habe seine Entwicklung in jungen Jahren schon verfolgt und ihn damals schon als großes Talent eingeschätzt. Da hat der FC Bayern in Sachen Jugendarbeit alles richtig gemacht. Thomas Müller hat mir mit seinen sportlichen Erfolgen in Kombination mit seinem unvergleichlichen Charakter und seiner Bodenständigkeit auch immer schon imponiert.

2. FCA oder FCB?

Mein Vater hat mich früh schon ins Stadion mitgenommen und ich bin immer schon Bayern-Fan. Meine Prognose für dieses Jahr lautet, dass der FCB das Double aus Pokal und Meisterschaft holt. Wenn Zeit dafür ist, bin ich für einen Stadionbesuch in der Augsburger WWK-Arena selbstverständlich auch zu haben.

3. Ordnungsfanatiker oder Chaot?

Ich bin schon ordentlich und strukturiert. Zudem setze ich großen Wert auf Pünktlichkeit, das ist für mich eine Frage des Respekts. Das sind alles Dinge, die auch in meinem Job wichtig sind.

4. Restaurant oder eigene Küche?

Ich bin in Sachen Kulinarik vielleicht nicht der Beste, aber ich mag es auch, mal selbst am Herd zu stehen. Eine asiatische Wokpfanne oder eine solide Bolognese kommt bei mir gerne mal auf den Tisch. Am Wochenende unterwegs zu sein, um was leckeres Essen zu gehen hat aber schon auch was.

5. ABBA oder AC/DC?

Da würde ich AC/DC nehmen. Das Genre läuft als Motivation bei uns in der Kabine und privat höre ich sowas auch. Aber mein Musikgeschmack ist querbeet, würde ich sagen. Dieses Jahr waren wir auf dem Coldplay-Konzert in München. Feuerwerk und Lichtershow lieferten dazu eine echt coole Kulisse. Wir hatten zwar keine Tickets und haben vom Olympiaberg zugeschaut, aber dafür war es umsonst. (lacht)

6. Schafkopf oder Playstation?

Früher habe ich schon viel mit Freunden Playstation gezockt, gerade als Ausgleich zur Schulzeit. Wir haben sogar mal eine ganze Woche blau gemacht und jeden Tag „Call of Duty“ gespielt, sobald die Eltern aus dem Haus waren (lacht). Mittlerweile bin ich eher jemand, der was erleben will. In Indonesien beim Tauchen durfte ich schon Riesenschildkröten und Riffhaie hautnah beobachten, eine echt coole Erfahrung. Ansonsten gehe ich auch gerne Skifahren in Ischgl, da gibt es das die besten Apres-Ski-Partys. (lacht)

7. Festzelt oder Disco?

In letzter Zeit war ich eher im Festzelt beziehungsweise im Barbereich. Bei uns ist es aber oft so, dass man aus dem Festzelt direkt in die Disco geht. Unter dem Strich also beides gerne.

8. Tore schießen oder verhindern?

Als Rechtsverteidiger sage ich: Tore verhindern. Unser Job ist, dass die Null steht. Wenn die Offensive ihre Sache auch noch gut macht, steht einem Erfolg meist nichts im Weg. Als Kapitän versuche ich immer positiv zu bleiben, auch, wenn es nicht läuft.

9. Buch oder Kino?

Ist zwar lange her, aber eher Kino. Im Allgemeinen gehört die James Bond-Reihe zu meinen absoluten Favoriten. Besonders in „Spectre“ hat Daniel Craig einen echt guten Job gemacht. Schade, dass er nach „No Time To Die“ aufgehört hat.

10. Zeitung oder Internet?

Daheim haben wir die Augsburger Allgemeine und da schaue ich für die Arbeit oder einfach für die Lokalnachrichten gerne rein. Die sozialen Medien gehören in Sachen Informationsbeschaffung natürlich auch dazu, wobei man sich schon die Mühe machen sollte sich richtig zu informieren und die ein oder andere Quellen nochmal zu checken.

11. A-Klasse oder Kreisklasse?

Wir sind dieses Jahr zu einer großen Familie zusammengewachsen und die jungen Spieler haben sich gut integriert. Natürlich würden wir gerne in die Kreisklasse aufsteigen, aber da gehört neben Teambuilding, spielerischer Qualität auch ein gewisses Quäntchen Glück dazu und die Saison ist noch lang. Jetzt geht es auf heimischem Rasen erst mal gegen Horgau II. Mein Tipp ist ein solides 3:1.

Interview: Tobias Müller