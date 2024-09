„Das war ein echter Gänsehautmoment“

Ernad Curan steht mit dem SC Biberbach in der Kreisklasse Augsburg Nordwest vor der Partie gegen den TSV Ustersbach. Curan, der seine Karriere in der Jugend des TSV Göggingen begann, wechselte in diesem Jahr vom A-Klassisten CSC Batzenhofen an den Galgenberg. Der 26-jährige Filialleiter eines Augsburger Drogeriemarktes schwärmt besonders von den Landkreismeisterschaften mit dem CSC. „In der Halle haben wir den ein oder anderen Erfolg gefeiert, das hat mit den Jungs immer großen Spaß gemacht“, erinnert sich der gebürtige Augsburger. Mit dem SC Biberbach will er jetzt hoch hinaus. „Die Kreisklasse ist eine sehr ausgeglichene und attraktive Liga, es ist alles drin für uns“, sagt Curan. In seiner Freizeit misst er sich mit Freunden beim Padel-Tennis oder geht seiner Leidenschaft für Filmklassiker nach.

