Elfmeter entscheiden das Derby

Plus Vor 380 Zuschauern feiert der TSV Dinkelscherben einen dreckigen Dreier gegen den TSV Ziemetshausen. SV Cosmos Aystetten rückt zur Spitze auf.

Von Markus Kutschenreiter

Der TSV Dinkelscherben siegte im Derby gegen den regionalen wie auch tabellarischen Nachbar TSV Ziemetshausen knapp mit 1:0 und verschaffte sich damit ein wichtiges Polster im Abstiegskampf in der Bezirksliga Süd. Im Aufstiegsrennen hat der SV Cosmos Aystetten nach einem 3:1-Sieg gegen den FC Oberstdorf und einer gleichzeitigen Niederlage von Tabellenführer SV Egg an der Günz bis auf einen Punkt zur Spitze aufgeschlossen.

Nachdem man vier Tage zuvor gegen Ottobeuren noch den Ausgleich in der Nachspielzeit hinnehmen musste, hielt die Lila-Weiße Defensive um Kapitän Simon Motzet und Daniel Wiener diesmal ihren Kasten sauber. Die 380 Zuschauer in der GW-TEC Arena sahen von Beginn an ein kampfbetontes und intensiv geführtes Spiel mit nur wenig spielerischen Leckerbissen. Die Anfangsphase gehörte den Gästen und Torjäger Music hatte früh die erste gute Gelegenheit, aber er verzog aus guter Position (2.).

