Erst geschlafen, dann Moral gezeigt

Das hat weh getan. Nach einer 2:0-Führung, die Nikolas Ott (am Boden) und Tobias Schneider (rechts) herausgeschossen hatten, musste sich der TSV Diedorf beim TSV Neusäß noch mit einem 2:2 begnügen.

Plus Der TSV Neusäß verschläft die ersten 20 Minuten und holt dann gegen den TSV Diedorf einen 0:2-Rückstand auf.

Von Oliver Reiser

Der TSV Neusäß und der TSV Diedorf müssen in der Fußball-Kreisliga Augsburg weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Die beiden Nachbarschaftsrivalen aus dem Landkreis Augsburg trennten sich in einem Nachholspiel am Dienstagabend mit einem 2:2-Unentschieden.

Den besseren Start erwischen zweifelsohne der Aufsteiger aus Diedorf. Bereits der erste Nadelstich saß. Nach einem weiten Ball zog Tobias Schneider unwiderstehlich davon und netzte zum 0:1 ein (5.). Auch beim 0:2 war die Neusässer Abwehr nicht im Bilde. Gästekapitän Nikolas Ott zog aus 16 Meter ab und es stand 0:2 (16.). "Die ersten 20 Minuten waren indiskutabel. Wir haben diese komplett verschlafen", ärgerte sich Sportlicher Leiter Klaus Raßhofer. Es spricht für die Moral der Mannschaft, dass die Partie noch gedreht werden konnte. Nelson Wongo gelang mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 24. Minute der Anschlusstreffer. Trotzdem war Trainer Serkan Demharter nicht zufrieden: "Trotz des schnellen 1:2 kamen wir nicht ins Spiel. Die erste Halbzeit war einfach nur zum vergessen."

