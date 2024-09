FC Horgau beweist Moral und zeigt zwei Gesichter

Die Heimspiel-Premiere von Meitingens neuem Trainer Andreas Wessig ging in die Binsen. Trotz deutlicher Überlegenheit mussten sich die Lechtaler dem wesentlich effektiveren TSV Haunstetten mit 1:3 geschlagen geben. Im Landkreisderby schien der TSV Gersthofen nach zehn Minuten einem sicheren Sieg entgegenzusteuern, musste sich nach 2:0-Führung aber am Ende beim FC Horgau mit einem 2:2 begnügen. Trotzdem bleiben die Schwarz-Gelben Tabellenzweiter.

FC Horgau - TSV Gersthofen 2:2 (0:2). Der Tabellenzweite aus Gersthofen kam wie die Feuerwehr aus der Kabine und erwischte den FC Horgau nach zwei Minuten direkt auf dem falschen Fuß. Ein Aufbaufehler von Mayer nutzte Jermaine Meilinger und fand den völlig freien Aivin Emini, der den Ball mühelos über die Linie drücken konnte. Direkt in der 10. Minute der nächste Rückschlag. Bei einer scharfen Hereingabe von Spielertrainer Michael Panknin musste Meilinger nur den Kopf hinhalten und konnte den Ball somit unhaltbar in den Winkel verlängern (0:2). Horgau fand in diesem Abschnitt nicht statt und hatte in der 18. Minute Glück, dass Felix Häberl per Fußabwehr einen Schuss überragend hält. Gersthofen übernahm das Spiel und konnte sich mit viel Ballbesitz immer wieder gefährlich vors Tor spielen. In der Halbzeitpause fand Trainer Manuel Schmid wohl die richtigen Worte, denn die Horgauer Mannschaft wirkte wie ausgewechselt. In der 52. Minute fand die scharfe Hereingabe von Valentin Blochum den freien Felix Eberle, der überlegt zum Anschluss einschieben konnte. Ab jetzt spielte nur noch die Heimmannschaft. Dann der verdiente Ausgleich. Maximilian Reitmeier setzt sich gegen einen Abwehrspieler durch und bedient Pascal Beckert, der aus spitzem Winkel den Ball trocken im linken unteren Eck unterbringt. Gersthofen wirkte benommen und kam nun nicht mehr ins Spiel. Eine direkte Ecke von Valentin Blochum, die am Lattenkreuz landete, hätte das Spiel um Haaresbreite komplett gedreht. Der Nachschuss von Reitmeier konnte im letzten Moment zur Ecke geklärt werden. Kurz vor Ende des Spiels kam ein Freistoß von Leon Rößle über Umwege zu Ammann, der aus fünf Metern den Ball Vollspann übers Tor hämmerte. (pm)

FC Horgau: Häberl, Kirschner, Blochum, Wurm, Mayer (44. Ammann), Blochum, Blochum, Reitmeier (73. Rößle), Malinic (46. Samouwel), Beckert (93. Schmid), Eberle

TSV Gersthofen: Bojic, Vogel, Muminovic, Lippe (46. Khongdy), Meilinger, Omerbegovic (74. Rekanovic), Ruppenstein (88. Stoykovski), Panknin, Bakar (74. Widmann), Emini, Hasangjekaj

Tore: 0:1 Emini (2.), 0:2 Meilinger (10.), 1:2 Eberle (52.), 2:2 Beckert (66.). - Schiedsrichter: Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 100. -

Gelb-Rot: Rößle (90.+3/FC Horgau)

TSV Meitingen - TSV Haunstetten 1:3 (0:1). Nach fünf Spielen ohne Niederlage hat der TSV Meitingen im Duell gegen den Tabellennachbar aus Haunstetten verloren. Dabei fing die Mannschaft von Andreas Wessig eigentlich stark an, immer wieder konnte seine Mannschaft nach frühen Balleroberungen gefährlich werden. Von den Haunstettern kam lange nichts, erst kurz vor Halbzeitpfiff zog Aladin Halilovic gefährlich ab, sein Abschluss verfehlte das Tor von Niklas Schmitt jedoch knapp. In der 44. Minute bekamen die Gäste einen Freistoß aus etwa 20 Meter Entfernung zugesprochen, welchen Tino Joerss direkt verwandelte. Mit dem Rückstand ging es für die Schwarz-Weißen dann in die Pause, obwohl sie eigentlich die klar überlegene Mannschaft der ersten Hälfte waren.

Icon Vergrößern Nicht zu fassen! Trotz guter Leistung ging für Andreas Wessig (rechts) das erste Heimspiel mit dem TSV Meitingen gegen den TSV Haunstetten mit 1:3 verloren. Links Abteilungsleiter Torsten Vrazic. Foto: Karin Tautz Icon Schließen Schließen Nicht zu fassen! Trotz guter Leistung ging für Andreas Wessig (rechts) das erste Heimspiel mit dem TSV Meitingen gegen den TSV Haunstetten mit 1:3 verloren. Links Abteilungsleiter Torsten Vrazic. Foto: Karin Tautz

In der Pause fand Wessig dann anscheinend die richtigen Worte, nur vier Minuten nach Wiederanpfiff brachte Lukas Erhard den Ball scharf vor das Gästetor, wo Mathias Heckel nur noch einschieben musste. Die Freude über den Ausgleich hielt jedoch nur kurz an, in der 51. Minute war es wieder Joerss, der einen Freistoß aus dem Halbfeld gefährlich vor das Meitinger Tor zog, wo Halilovic zur Stelle war und die Haunstetter wieder in Führung brachte. Der Treffer schien auch Wirkung zu zeigen, die Meitinger hatten zwar weiter mehr vom Spiel, jedoch wurden sie nur selten wirklich gefährlich. Die Gäste hingegen fuhren Konter. Einen davon schloss erneut in der 66. Minute nach einem Ballverlust im Meitinger Mittelfeld zum 1:3 ab. Nach einem Foulelfmeter hatte Halilovic nach 84 Minuten die Chance auf den Hattrick, jedoch scheiterte er an Schmitt. Anschließend drehten die Meitinger nochmals auf, schließlich waren sie auch seit der 72. Minute in Überzahl, nachdem Sic mit Gelb-Rot vom Platz flog. Doch wie schon die gesamte Partie, fehlte den Meitingern das Glück im Abschluss und ein überragend aufgelegter Max Lenz im Gästetor verhinderte eine mögliche Aufholjagd der Wessig-Schützlinge, die sich trotz einer überlegenen Leistung nicht mit Punkten belohnen konnten. (fabs)

TSV Meitingen: Schmitt, Zach, Mahler, Fritsch (74. Falch), Deppner, Duvnjak, Erhard, Kewitz (66. Fichtner), Winkler, Heckel, Meir

TSV Haunstetten: Lenz, Yilmaz, Krieger, Kuci, Rittner, Joerss (93. Strehle), Sic, Halilovic (87. Landes), Betz, Wiest (74. Spindler), Mies (81. Kuci)

Tore: 0:1 Joerss (44.), 1:1 Heckel (49.), 1:2 Halilovic (51.), 1:3 Halilovic (66.). - Schiedsrichter: Krämling (Augsburg) - Zuschauer: 165. - Gelb-Rot: Sic (72./TSV Haunstetten). - Besondere Vorkommnisse: Halilovic (TSV Haunstetten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Schmitt (84.).