FC Horgau macht die englische Woche perfekt

bezirksliga

TSV Gersthofen - VfR Jettingen 2:2 (0:1). „Eine verdiente Punkteteilung gegen die beste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben. Beide haben sich nichts geschenkt“, urteilte Gersthofens Sportlicher Leiter Goran Boric nach dem Spiel. Im Gegensatz zu den vorherigen Partien, musste der TSV, bei dem mit Torjäger Fabian Bühler (Rotsperre) und Manuel Lippe (verletzt) zwei Angreifer fehlten und Jon Hasangjekaj beim Aufwärmen passen musste, diesmal zweimal einen Rückstand aufholen. Benedikt Ost brachte die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung. Es dauerte bis nach der Pause, ehe sich die Hausherren geschüttelt hatten und durch Kerem Baker zum Ausgleich kamen (48.). Bis dahin hatte es nicht viele hundertprozentige Torchancen gegeben. Am Ende wurde es nochmals munterer. Nico Di Doi brachte die Gäste mit einem satten Schuss wieder in Führung (81.), drei Minuten später glich Aivon Emini aus, nachdem ihm Admir Omerbegovic den Ball uneigennützig quer gelegt hatte.

TSV Gersthofen: Wengenmayr, Kunalic (62. Pasli), Vogel, Muminovic, Meilinger, Omerbegovic, Ruppenstein (84. Stoykovski(, Panknin, Bakar (90. Khongdy), Emini, Widmann (60. Rekanovic).

VfR Jettingen: Nagel, Riederle, Heidenberger, Ocker, Di Doi (88. Güldner), Fischer (88. G. Heidenberger), Breskott, Wohnlich, Miller (62. Fritz), Ost, Paulheim (84. Prünstner)

Schiedsrichter: Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 90. - Tore: 0:1 Ost (15.), 1:1 Bakar (48.), 1:2 Di Doi (81.), 2:2 Emini (84.)

TSV Dinkelscherben – VflL Ecknach 4:2 (2:1). Nach zwei Niederlagen in Folge kamen die Lila-Weißen mit dem 4:2-Sieg gegen Ecknach wieder zurück in die Erfolgspur. Vielleicht war auch der erzwungene Wechsel auf das Nebenfeld, auf dem man in 2024 zweimal siegreich war, ein gutes Omen. Kapitän Thomas Kubina war früh zum 1:0 erfolgreich, nachdem die Gäste auf Abseits spielten und Daniel Wiener reaktionsschnell auf Kubina querlegte, was das Schiedsrichter-Team nach kurzer Beratschlagung auch gelten ließ (7.). Doch der Ausgleich kam postwendend, als ein schneller Spielzug über außen durch Serhat Örnek zum 1:1 vollendet wurde (10.). Dinkelscherben hatte in der Folge etwas mehr vom Spiel und Kubina vergab zunächst eine gute Chance, bevor er nach einem tollen Spielzug über Alex Bäurle und Samuel Seibold mit einem satten Schuss zur 2:1-Führung traf (30.). Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel und über die gefährliche linke Seite war dann auch nach schöner Einzelaktion Michael Eibel zum 2:2 erfolgreich (67.). Beide Teams spielten weiter offensiv und es war ein Dinkelscherbener Doppelschlag, der für die Entscheidung sorgte: Einen schnellen Angriff über Hakan Avci und den starken Kubina vollendete Daniel Wiener problemlos aus kurzer Distanz (76.) zum 3:2 und nur 90 Sekunden später wuchtete Samuel Seibold eine perfekte Mößner-Flanke per Kopf in die Maschen zum 4:2 (77.), das die Heimelf auch ungefährdet nach Hause brachte. (maku)

TSV Dinkelscherben: Kania, Holand, Mößner, Klingenstein (40. Hörtensteiner, 76. Motzet), Fürst (65. Singl), Wiener (88. Kugelbrey), Seibold (84. Brecheisen), Kubina, Geißler, Bäurle A., Avci.

VfL Ecknach: Helfer, Eibel, Erhard, Örnek, Korelko (84. Glas), Wagner, Sponer, Hörl, Framberger, Broncel (84. Schimpf), Rauch

Tore: 1:0 Kubina (7.), 1:1 Örnek (10.), 2:1 Kubina (30.), 2:2 Eibel (67.), 3:2 Wiener (76.), 4:2 S. Seibold (77.). - Zeitstrafen: Hörl (39., Ecknach). - Schiedsrichter: Lennart Walcher. - Zuschauer: 220.

FC Günzburg - FC Horgau 1:2 (1:2). Horgau kam mit viel Schwung und Selbstvertrauen aus der Kabine und in der fünften Minute direkt vor das Günzburger Gehäuse. Durch hohes und risikoreiches Pressing kommt Felix Eberle an den Ball, sein Abschluss wird jedoch im letzten Moment geblockt. Nur zwei Minuten später fand ein Querpass von Eberle keinen Abnehmer (7.). Dann der verdiente Führungstreffer. Valentin Blochum legte sich den Ball zum Freistoß zurecht und befördert ihn aus zirka 30 Metern per Vollspann in den Winkel - Traumtor 0:1 (14.). Nur drei Zeigerumdrehungen später die nächste Blochum-Szene. Diesmal seine Brüder Severin und Simon bei einer kurz ausgeführten Ecke. Am Ende muss Torjäger Eberle nur noch einschieben - 0:2 (17.). Schließlich der erste Angriff der Heimmannschaft. Kuster konnte von Schmid nur per Foul gestoppt werden. Beim fälligen Elfmeter ließ Lamatsch Torhüter Häberl keine Chance - 1:2 (28). Beide Mannschaften taten sich im Anschluss schwer, sehenswerte Chancen zu erspielen. In der 57. Minute musste Eberle für zehn Minuten vom Feld. Diese Überzahl konnte Günzburg jedoch nicht nutzen. In der zweiten Halbzeit war das Spiel sehr zerfahren. In der Schlussphase machte sich der FCG das Leben selbst schwer, insgesamt drei Zeitstrafen mussten die Günzburger absitzen. Horgau verpasste in der Schlussphase den „Deckel drauf zu machen“. Tögels strammer Freistoß klatschte an den Pfosten (85.). Nach einem Doppelpass mit Beckert vergab Tögel allein vor dem Torwart. Severin Blochum ließ einen Querpass von Hagner aus kürzester Distanz liegen. (pm)

FC Günzburg: Möhnle, Casamayor-Bell (78. Veselaj), Kirch, Bandlow, Wahl, Fuchs, Güzel, Hoffmann, Kuster, Lamatsch, Dorner (87. Al Kheder)

FC Horgau: Häberl, Severin Blochum, Schmid, Wurm, Tögel, Samouwel (81. Ohnesorg), Mayer, Simon Blochum (68. Hagner), V. Blochum (56. Beckert), Malinic (95. Ammann), Eberle (68. Rößle)

Tore: 0:1 V. Blochum (14.), 0:2 Eberle (17.), 1:2 Lamatsch (26./Foulelfmeter). - Schiedsrichter: Peil (Augsburg) - Zuschauer: 90. - Zeitstrafen: Eberle 57./Horgau), Güzel (73.), Fuchs (82.), Bandlow (85./alle Günzburg).

VfR Neuburg - TSV Meitingen 2:2 (0:1). Als Schiedsrichter Johannes Heider die Bezirksliga-Partie nach 93 Minuten beendete, gingen die Gefühlswelten und Einschätzungen doch ziemlich auseinander. Während die VfR-Kicker eher mit hängenden Köpfen vom ramponierten Rasen schlichen, weil sie ihre Chancen nicht genutzt hatten, gab es beim TSV Meitingen Grund zur Freude, weil dem eingewechselten Michael Falch in der 86. Minute der Ausgleichstreffer gelang. Die Gäste kamen mit dem aggressiven Pressing des VfR zunächst überhaupt nicht zurecht und leisteten sich in der eigenen Hälfte immer wieder Fehler. Einzig TSV-Schlussmann Niklas Schmitt sowie der fehlenden Kaltschnäuzigkeit der Neuburger Offensivkräfte war es zu verdanken, dass der Ball nicht im Meitinger Tornetz zappelte. Dies tat er dann jedoch auf der anderen Seite. Nach einem Stellungsfehler sowie einem Foul von Keeper Dominik Jozinovic gab es quasi mit dem Halbzeitpfiff Elfmeter für den TSV Meitingen. Arthur Fichtner nahm das Geschenk dankend an und sorgte für die schmeichelhafte Führung. Das Schlusslicht schlug zurück. Marcel Mehl (47.) sowie Sebastian Habermeyer (62.) machten aus einem 0:1-Rückstand eine 2:1-Führung. In der Folge drückte Meitingen auf das Tempo und legte den Vorwärtsgang ein, während die Einheimischen offensiv kaum noch für Entlastung sorgen konnten. Bis kurz vor Schluss hielt das lila-weiße Abwehrbollwerk. Dann traf Michael Falch im Nachsetzen doch noch zum 2:2-Endstand (86.). (disi)

VfR Neuburg: Jozinovic, Christl, Mehl, Kifmann, Omanovic, Habermeyer (65. Christl), Mamo, Eroglu (68. Morina), Wytopil (57. Melchior), Bauer, Krzyzanowski (85. Hößl)

TSV Meitingen: Schmitt, Zach (78. Falch), Mahler, Berisha, Deppner, Erhard, Kewitz (64. Bobinger), Winkler (76. Fritsch), Heckel (23. Fichtner), Heider (90. Fritsch), Meir

Tore: 0:1 Fichtner (45.+1 Foulelfmeter), 1:1 Mehl (47.), 2:1 Habermeyer (62.), 2:2 Falch (86.). -Schiedsrichter: Heider (Bissingen) - Zuschauer: 105