FC Horgau stößt den Bock um

"Joker" Christian Herr sorgt in letzter Minute für den wichtigen Sieg des FC Horgau nach langer Durstrecke.

Am 15. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord, konnte der FC Horgau nach einigen Wochen mit einem 2:1 beim FC Günzburg mal wieder einen Dreier einfahren. Unter dem Strich verlor man aber auch schon Spiele, bei denen man deutlich besser gespielt hat. Das beschreibt die 90 Spielminuten der Kleeblätter schon sehr treffend.

Zu Beginn der Partie agierten die Gäste aus dem Rothtal bissig und aggressiv, sodass sehr schnell zu erkennen war, was hier Phase sein soll. Die erste richtig gute Gelegenheit dann ein Freistoß von Valentin Blochum in der 12. Spielminute. Der schnelle Angriff der Gäste über Fabian Tögel, konnte nur noch durch ein Foulspiel am Horgauer unterbunden werden. Valentin Blochum schnappte sich den Ball, traf aus zentraler Position noch den Kopf vom hochsteigenden Smolka. Nur eine Minute später die nächste Chance für grün-weiß. Severin Blochum leitet den Angriff über die linke Seite ein und findet in Tögel einen motivierten Mitspieler. Tögel zu Mayer und der quer zum einlaufenden Reitmeier. Reitmeier nimmt Maß und verrechnet sich um ein paar Zentimeter. Sein Curvball landet knapp über dem Querbalken. Die nächsten Hochkaräter durch Reitmeier und Tögel. In der 24. Spielminute muss sich Kircher dann im Tor der Hausherren mächtig strecken. Den Schuss von Fabian Tögel lenkt der Günzburger Schlussmann über das Tor.

Das mutige und engagierte Spiel der Kleeblätter nach vorn, wird dann in der 34. Spielminute endlich belohnt. Die Horgauer spielen sich gemeinsam aus der eigenen Hälfte und Severin Blochum geht ins Tempo auf der linken Außenbahn. Die Flanke wie maßgeschneidert für den in der Mitte hochsteigenden Fabian Tögel, der den Kopfball so genau in die Ecke setzt, dass Kircher keine Chance mehr hat. Diese Führung in die Halbzeit zu bringen, gestaltet sich für die Gäste schwerer als erwartet. Lamatsch, Bronnhuber und Fuchs haben alle samt den Ausgleich auf dem Fuß, allerdings fehlt im Abschluss die nötige Präzision und Überzeugung. Die beste Möglichkeit hat Tim Paulheim mit dem Halbzeitpfiff. Sein Abschluss völlig frei vor dem Tor grenzt schon nahezu an Arbeitsverweigerung.

In der Kabine muss Schmid seine Mannschaft dringend wieder wachrütteln, denn diese Führung wankt seit einigen Minuten gewaltig. Es kam wie es kommen musste, und der 1:1 Ausgleichstreffer fällt bereits in der 60. Spielminute. Horgau hinten schläfrig und unsortiert, was die Verteidigung sehr schwierig macht. Der zweite Ball landet dann bei Paulheim, der einfach abzieht und noch einen Horgauer touchiert. Häberl ohne Chance. Schläfrig und unsortiert beschreibt dann die nächsten 20 Minuten der Partie auf Horgauer Seite sehr treffend. Nach dem Ausgleich die Kleeblätter wie ausgewechselt. Häufiges lamentieren, beschweren und diskutieren raubt jeglichen Spielfluss und man kann von Glück sprechen, dass der FCG wirklich keine Chance nutzt die er bekommt. In der 90. Minute gelingt dann Christian Herr der ersehnte Lucky Punch. Nach einem langen Ball aus der Defensive legt der Horgauer mal schnell 40 Meter zurück und steht plötzlich im Strafraum vor Kircher. Mit einem reinen Gewaltschuss wuchtet Herr die Kugel über die Linie und bringt den FC Horgau wieder in Front. Unter dem Strich ein wichtiger und verdienter Auswärtsdreier für die Horgauer, welcher bei etwas mehr Spielfokus weitaus weniger gefährdet hätte sein müssen.