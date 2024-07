FC Langweid lässt Bezirksligisten stolpern

Die zweite Runde im Fußball-Totopokal brachte die ersten Überraschungen. Kreisklassist FC Langweid warf den TSV Meitingen aus dem Wettbewerb, der allerdings nur mit seiner zweiten Garnitur angetreten war, der TSV Ustersbach eliminierte den klassenhöheren TSV Welden. Einen packenden Pokalfight, der erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, lieferten sich im Stadtderby der TSV Neusäß und der SV Ottmarshausen. Kampflos in die nächste Runde zogen der TSV Diedorf und die SG Margertshausen/Fischach ein, weil deren Gegner VfR Foret und FSV Wehrungen nicht angetreten sind.

FC Langweid - TSV Meitingen 3:1 (2:0). Der TSV Meitingen, der mit einem gemischten Kader aus erster und zweiter Mannschaft angetreten war, hatte gegen einen gut aufgelegten FC Langweid alle Hände voll zu tun. Der Kreisklassist brachte den Bezirksligisten mit seinem gradlinigen Spiel immer wieder in Verlegenheit. So gingen die Platzherren vor 130 Zuschauern durch Christoph Werner in der 8. Minute mit einem satten Flachschuss ins kurze Eck mit 1:0 in Führung. 25 Minuten später war es dann Patrick Diesenbacher, der Wolfgang Wippel enteilte und auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel hatte die Heimelf die klareren Aktionen und Michael Seitz sorgte mit einer sehenswerten Direktabnahme (67.) für die endgültige Entscheidung zum 3:0. In der 74. gelang Florian Bobinger lediglich eine Ergebniskorrektur. Der FC Langweid ließ nichts mehr zu und erreichte verdient die nächste Pokalrunde. Schiedsrichterin Lena Krämling schickte Meitingens Berat Güngör noch mit einer Roten Karte vom Platz (85.). (fiem)

Icon Vergrößern Nach einjähriger Pause war Denis Buja 90 Minuten für den TSV Meitingen am Ball. Er wurde jedoch von der Langweider Abwehr gut abgeschirmt. Foto: Oliver Reiser Icon Schließen Schließen Nach einjähriger Pause war Denis Buja 90 Minuten für den TSV Meitingen am Ball. Er wurde jedoch von der Langweider Abwehr gut abgeschirmt. Foto: Oliver Reiser

TSG Stadtbergen - TSV Gersthofen 1:5 (1:1). Eine Stunde lang konnte der A-Klassist dem Bezirksligisten Paroli bieten. Paul Rettenmayer glich den Führungstreffer der Gäste durch Metus Curkoli (22.) nur sechs Minuten später zum 1:1-Pausenstand aus. In der 62. Minute traf Fabian Bühler zum erlösenden 1:2. Robin Widmann erhöhte in der 76. Minute auf 1:3. Antonio Stykovski (89.) und Dino Rekanivic (90.+3) gestalteten das Endergebnis mit späten Toren noch standesgemäß.

FSV Inningen - FC Horgau 1:2 (1:1). Erst in der 79. Minute erlöste Kevin Nagler die Kleeblätter mit dem Siegtreffer. Zuvor hatte Leon Rössle (40.) den frühen Führungstreffer des Süd-Kreisklassisten durch Peter Krawielitzki (17.9 egalisiert.

SG Lützelburg/Achsheim – TSV Friedberg 0:6 (0:2). Die zwei Klassen höher angesiedelte Gäste aus Friedberg ließen keinen Zweifel aufkommen, wer in die dritte Pokalrunde einziehen wird. Kirill Savkin (10.) und Conkun Bür (40.) stellten den 0:2 Halbzeitstand her. Nach dem Wechsel gleiches Spiel: Anel Jusufovic (48.), Maximilian Fieder (59.) und Rafael Vihl mit einem Doppelpack (76., 85.) erhöhten auf den nie gefährdeten 0:6 Auswärtssieg. - Zuschauer: 55. (bph)

TSV Ustersbach - TSV Welden 3:1 (1:0). Die Heimelf ging nach ausgeglichener Anfangsphase durch Vitus Braun in Führung und verdiente sich diese im Anschluss. Im zweiten Durchgang war der Kreisligist zwar spielbestimmend, kam aber zu selten zu gefährlich Abschlüssen. Auf der anderen Seite scheiterte Dennis Biber zunächst am Pfosten, legt dann aber das 2:0 nach. Kurze Spannung kam auf, als Michal Durica auf 2:1 verkürzte. Doch im direkten Gegenzug sorgte Mehmet Sentürk mit einer herrlichen Einzelaktionen für die Entscheidung. - Zuschauer: 80. (BiLa)

Icon Vergrößern Der TSV Leitershofen (links Tim Lokodi) hatte gegen den FC Kleinaitingen mit 0:3 (rechts Niklas Hübner) mit 0:3 das Nachsehen. Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Der TSV Leitershofen (links Tim Lokodi) hatte gegen den FC Kleinaitingen mit 0:3 (rechts Niklas Hübner) mit 0:3 das Nachsehen. Foto: Andreas Lode

TSV Leitershofen - FC Kleinaitingen 0:3 (0:2). Zwei Eigentore von Torhüter David Schmid (24.) und Tobias Mayer (37.9 brachten den Nordwest-Kreisklassisten auf die Verliererstraße. Niklas Stockmaier markierte in der 73. Minute den Endstand für den Augsburger Kreisligisten.

SV Wagenhofen-Ballersdorf - SG Thierhaupten/Baar 0:4 (0:1). Florian Kunz brachte die Gäste schon nach elf Minuten in Führung. Erst in der Schlussphase erhöhten Max Schacherl (81.), Jost Andrae (84.) und Jonathan Gerich (86.) gegen den Neuburger A-Klassisten auf 4:0.

TSV Steppach - TSV Zusmarshausen 1:5 (0:4). Eine klare Angelegenheit für den Kreisligisten, der durch Tore von Dejan Kos (5.), Daniel Michl (28.) , Luca Jaskolka (24. und 31.) sowie Tobias Kirr (63.) schon mit 5:0 auf dem Sandberg führte, ehe Umut Yilmaz per Elfmeter der Ehrentreffer für den A-Klassisten gelang (87.).

TSV Neusäß - SV Ottmarshausen 4:6 (1:1) nach Elfmeterschießen. Einen packenden Pokalfight sahen die Zuschauer in diesem Stadtderby im Lohwaldstadion. Die Führung des Kreisligisten aus Ottmarshausen durch Filip Krüger (20.) verwandelte Borys Klimczewski mit zwei Treffern (45.+2 und 59./Elfmeter) in eine 2:1-Führung für die völlig neu formierte Neusässer Kreisklassentruppe. Marius Hackl traf in der 80. Minut ezum 2:2, so dass das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Hier verwandelte der Ex-Neusässer Michael Forster den entscheidenden Strafstoß, nachdem zuvor Marius Hackl, Danijel Milicevic und Marco Spengler getroffen hatten. Für den TSV Neusäß waren nur Borys Klimczewski und Victor Matca erfolgreich.

VfL Westendorf - SV Erlingen 3:1 (2:0). Fabian Schmid (38.) und zweimal Sebastian Schnell (41. und 58./Foulelfmeter) sorgten für einen 3:0-Vorsprung des A-Klassisten. Für den favorisierten Aufsteiger in die Kreisklasse reichte es in diesem heißt umkämpften Nordderby vor 120 Zuschauern nur noch zum Ehrentreffer durch Cristian Randuroi (61.).