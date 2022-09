Fußball

Frust und Enttäuschung beim TSV Zusmarshausen

Plus Kurzzeitig winkte dem TSV Zusmarshausen nach den positiven vergangenen Wochen der Sprung auf Platz drei der Fußball-Kreisliga Augsburg. Am Ende dominierten die Enttäuschung und der Frust nach der 0:2-Heimniederlage gegen den bis dato noch sieglosen TSV Königsbrunn. Zusmarshausen war zwar über die gesamte Spielzeit bemüht, aber zu wenig zwingend, um die Gäste ernsthaft in Verlegenheiten zu stürzen. Nach 25 Minuten schockte Scott Binzer die Heimelf zum ersten Mal, als nach einer Freistoßflanke der Ball nicht konsequent geklärt wurde und er mit einem schönen Volleyschuss den Führungstreffer erzielte. Im zweiten Abschnitt kam nicht mehr viel von den Grün-Weißen gegen die vielbeinige Abwehr. Im Gegenteil: Erneut nach einem Standard stand Stefan Sailer plötzlich im Strafraum frei, erzielte sogar den zweiten Treffer (58.) und brachte somit den ersten Saisonsieg seiner Mannen unter Dach und Fach. - Zuschauer: 70. (nff)