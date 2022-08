Gersthofer Freudentänze im Regen

Plus Befreiungsschlag mit Donnerschlag: Der TSV Gersthofen holt in Olching drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Bevor das Gewitter über dem Olchinger Amperstadion so richtig loslegte, pfiff der Schiedsrichter Spateneder ab. Mit dem ersten Donnerschlag hatte der TSV Gersthofen einen Befreiungsschlag gelandet. Mit 2:1 setzten sich die personell gebeutelten Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann beim SC Olching durch. "Verdient", wie Abteilungsleiter Klaus Assum befand, "weil wir in den Zweikämpfen eine kämpferische starke Leistung gezeigt haben."