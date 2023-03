Herber Rückschlag für den TSV Gersthofen

Nach 1:0-Führung muss sich der TSV Gersthofen gegen Jetzendorf noch 2:5 geschlagen geben

Nach dem 1:1-Unentschieden beim FC Illertissen II war beim TSV Gersthofen ein kleines Pflänzchen Hoffnung gesprießt, den direkten Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga doch noch erreichen zu können. Doch dieses Unterfangen hat am Samstagnachmittag einen herben Dämpfer bekommen. Die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann unterlagen auf heimischem Kunstrasen dem TSV Jetzendorf in einem in der zweiten Halbzeit wilden Spiel mit 2:5.

Zur Pause hatten die ersatzgeschwächt angetreten Hausherren noch mit 1:0 geführt. Nach einer Flanke von Manuel Lippe stand der aufgerückte Abwehrspieler Florian Gai goldrichtig und wuchtete das Leder vehement unter die Latte (32.). Die Führung zu diesem Zeitpunkt überraschend, denn die Gäste, die nach zwei Auftaktsiegen mit breiter Brust antraten, hatten durch Dominic Reisner, der das Spielgerät an den Pfosten knallte (7.), Martin Ottl, der nach einer Ecke knapp über das heimische Tor köpfte (15.), und Florian Radlmeier, der die Gersthofer Abwehrspieler wie Slalomstangen umkurvte (24.), schon beste Chancen liegen gelassen. Bei den sonstigen Entlastungsangriffen schlossen Jermaine Meilinger nach einen doppeltem Doppelpass mit Nico Baumeister (5.) und Oktay Yavuz (22.) zu unentschlossen ab. Fast wäre dem TSV Gersthofen dennoch das 2:0 gelungen. Kurz vor der Pause köpfte Tobias Hildmann nach einem Freistoß des unermüdlichen Antreibers Oktay Yavuz am langen Eck vorbei (41.).

Nach dem Seitenwechsel schienen die Lechstädter noch gedanklich in der Kabine zu sein. Beim 1:1 durch Domic Reisner war die Heimabwehr jedenfalls nicht wirklich im, Bilde (47.). Gersthofen wollte dieses Missgeschick wettmachen, Tobias Hildmann zielte knapp vorbei (52.). Die Gäste wurde nun allerdings immer stärker, schnürten den TSV in der eigen Hälfte ein., so dass das 1:2 durch Josef Keimel fast zwangsläufig fiel (61.). Als Lorenz Kirmair den Kopfball von Nico Baumeister von der Linie köpfte (64.) und Michael Hildmann mit einem katastrophalen Fehlpass Dominic Reisner bediente, der zum 1:3 einnetzte (66.), war die Partei entschieden. Oder doch nicht?

Gerhard Hildmann reagierte mit zwei Wechseln, brachte Aladin Halilovic und Filip Harambasic für Nico Baumeister und Jermaine Meilinger. Und vor allem Harambasic brachte frischen Wind in die Offensivaktionen des TSV Gersthofen. Drei Minuten nach Einwechslung verwerte der Neuzugang eine Hereingabe von Stefan Heger mit seinem Premierentor zum 2:3 (70.). Alles wieder offen? Mitnichten, denn nur zwei Minuten später stellte Stefan Nefzger auf 2:4 (72.). Obwohl die Hausherren nun offensiv immer aktiver wurden, gelang ihnen kein weiterer Treffer. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit kam dann der endgültige Knockout. Nach einem weiten Abschlag von Torhüter Jeremy Manhard sprang der Ball über die entblößte Gersthofer Abwehr zu Maximilian Kreitmair, der das Leder über Torhüter Nico Hopfenzitz zum 2:5 ins Netz hob. Dann pfiff Schiedsrichter Maximilian Hafeneder ab.

TSV Gersthofen: Hopfenzitz - Tjarks, M. Hildmann, Gai, Rosner - T. Hildmann, Heger, Oktay Yavuz - Meilinger (68. Harambasic) - Baumeister ((68. Halilovic), Lippe (58. Bakar).

TSV Jetzendorf: Manhard - Ottl, Papadopoulos, Kirmair, Radlmeier - Keimel (8. Pohlmann), Grauvogl (87. Els), Belz, Nefzger - Reisner (81. Schäffler), Kreitmair.

Tore: 1:0 Gai (33.), 1:1 Reisner (48.),1:2 Keimel (63.), 1:3 Reisner (67.), 2:3 Harambasic (70.), 2:4 Nefzger (74.), 2:5 Kreitmair (90.+2). - Schiedsrichter: Hafeneder. - Zuschauer: 50.