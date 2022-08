Horgauer Minimalisten zeigen sich großzügig

Plus Nach einem 1:0-Sieg und einer 0:1-Niederlage erzielt der FC Horgau beim Heimsieg zwei Tore.

Die Minimalisten aus dem Rothtal zeigten sich nach einem 1:0-Sieg und einer 0:1-Niederlage gegen die Reserve des TSV Nördlingen großzügig und erzielten gleich zwei Tore. Daraus resultierte ein 2:0-Sieg.