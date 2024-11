Jetzt schlägt die Stunde der Reservisten

Es ist ein Tanz rund um die Linie, die in der Tabelle der Landesliga Südwest die sicheren Plätze von den Abstiegs-Relegationsplätzen trennt, den der SV Cosmos Aystetten und der VfB Durach im letzten Spiel des Jahres 2024 bestreiten. Vor dem Kellerduell am Sonntag, 14 Uhr, trennt die beiden Kontrahenten lediglich ein Pünktchen und zwei Tabellenplätze. „Wir wollen uns drei Punkte zu Weihnachten unter den Christbaum legen, damit wir eine ruhige Winterpause auf einem gesicherten Tabellenplatz erleben können“, sagt Abteilungsleiter Thomas Paschek.

Letzte Warnung an die Rotsünder

Er war in den vergangenen Tagen zusammen mit Sportdirektor Zlatko Mijailovic damit beschäftigt, die Ereignisse des letzten Spieles in Ehekirchen aufzuarbeiten, als es drei Rote und eine Gelb-Rote gegen die Cosmonauten gab. „So eine Flut an Platzverweisen schadet dem Verein“, ärgert er sich noch immer über „teilweise dämliche Aktionen.“ Im Vier-Augen-Gespräch hätten vor allem Filip Marjanovic und Tobias Ullmann eine letzte Warnung bekommen. „Der Ulle ist so ein lieber Kerl und hat sich auch als Fußballer hervorragend gemacht“, sagt Paschek über Linksfuß Tobias Ullmann: „Aber wenn er auf den Platz geht, legt er machmal einen Hebel um“, hofft er, dass der 21-Jährige aus der großen Ullmann-Fußballerfamilie künftig sein Mundwerk im Zaum hält.

Nachdem also neben den Verletzten Marcel Burda, Tom Haban und Luigi Iovane auch die gesperrten Ullmann, Marjanovic und Maximilian Heckel, denen nach ersten Erkenntnissen wohl eine Strafe von zwei Spielen droht, fehlen werden, schlägt am Sonntag die Stunde der Reservisten. „Jetzt bekommen diejenigen ihre Chance, die bisher auf der Bank gesessen haben. Jetzt können sie beweisen, was sie können“, denkt Paschek vor allem an die Neuzugänge Benjamin Isek oder Romaric Tetteh Kpoti, die bisher nur sporadisch oder gar nicht zum Einsatz kamen. Ins Tor wird Daniel Mrozek zurückkehren, nachdem Niklas Frank beruflich unabkömmlich ist.

Der erste Neuzugang zur Winterpause steht bereits fest

Zur Winterpause will man beim SV Cosmos den Kader nochmals ergänzen. Der erste Neuzugang steht dabei bereits fest. Vom SV Bonstetten kommt Philipp Toth. Der rechte Außenbahnspieler, den Thomas Paschek noch aus gemeinsamen Zeiten in der Jugend von Schwaben Augsburg kennt, sollte eigentlich schon im Sommer kommen, hat aber für den A-Klassisten noch ein Turnier gespielt. „Er hat schon regelmäßig mittrainiert.“