Kein Aprilscherz: Gersthofer Heimspiel abgesagt

Nein, das ist kein Aprilscherz! Diesmal ist es nicht Corona - der Wetterumschwung mit Schnee nach Frühlingsanfang hat dafür gesorgt, dass die für Freitag, 1. April, Landesliga-Partie des TSV Gersthofen gegen den FC Kempten abgesagt wurde. "Für 18 Uhr haben alle Wetterdienste nochmals eine Schneewalze angekündigt. Da macht es selbst auf Kunstrasen keinen Sinn", teilte Abteilungsleiter Klaus Assum gegenüber unserer Redaktion mit. So wurde rechtzeitig abgesagt, um dem Gegner die Anreise aus dem Allgäu und dem Schiedsrichtergespann aus der Oberpfalz zu ersparen. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest, da der TSV Gersthofen durch den 2:1-Sieg gegen den SV Cosmos Aystetten ja auch im Bayerischen Pokal eine Runde weitergekommen ist. Dort müssen die Schwarz-Gelben am Ostermontag beim TSV Gilching antreten. Es wird langsam eng mit den Terminen.