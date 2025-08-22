Für Welden wird es bitter - Neusäß schlägt Topteam

Der TSV Neusäß ist endgültig in der Kreisliga Augsburg angekommen. Der Aufsteiger besiegte unter der Woche das Spitzenteam aus Kissing und ist nun schon Dritter. Der TSV Welden kassierte eine deutliche Niederlage bei einem Absteiger. Ottmarshausen holt drei Punkte dank seines Torhüters und beim TSV Diedorf fallen dieses Mal keine Tore.

Türk Königsbrunn - TSV Welden 4:0 In einer intensiven ersten Hälfte hielten die Gäste gut dagegen. Christoph Demharter brachte den TSV in der 38. Minute vermeintlich in Führung, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Mit 0:0 ging es schließlich in die Pause .Nach dem Seitenwechsel hielt die Heimelf das hohe Tempo und stellte ihre Offensivstärke vermehrt unter Beweis. Hasret Inan eröffnete in der 51. Minute den Torreigen. In der Schlussphase bauten die Königsbrunner den Vorsprung weiter aus: Solomon Olaitan (74.), Berkay Akgün (80.) und in der Nachspielzeit Erkan Sevinchan (90.+2) sorgten für den deutlichen Endstand. (cav)

Ottmarshausens Torhüter wird zum Helden

Ottmarshausen - Hiltenfingen 1:0 Die Gäste schienen zwar zunächst aggressiver aus der Kabine gekommen zu sein. Es war jedoch Christian Pöllman, der nach eine Flanke von Florian Mahl den Ball ins Tor köpfte (12.). Ab da begann der SVO das Spiel mehr und mehr zu dominieren, bis zum Strafstoßpfiff für den ASV Hiltenfingen in der 40. Spielminute. Agon Ismajli fand allerdings seinen Meister in Tobias Kastenhuber, der den halbhoch geschossenen Ball über das Tor lenkte. Kurz darauf rette er den SVO nochmals in letzter Sekunde, indem er einen aus nächster Nähe scharf geschossenen Ball von Burak Erdin noch zur Ecke lenken konnte. Die zweite Hälfte begann dagegen mit einem Ausrufezeichen des SVO, als Michael Stemmer den Pfosten traf (47.). Dies war wohl ein Weckruf für den ASV Hiltenfingen, der nunmehr sich zur spielbestimmenden Mannschaft aufschwang, doch der SVO verteidigte den Vorsprung. (uma)

TSV Bobingen II – TSV Diedorf 0:0 Die Gastgeber verteidigten stark, brachten aber auch kein eigenes Tor zustande. Auch eine Überzahl ab der 73. Minute wegen einer Zeitstrafe für den Diedorfer Dennis Sönnichsen wurde nicht genutzt, zumal diese in der 81. Minute durch eine Zeitstrafe für Jonas Macht wieder egalisiert wurde. Aber auch Diedorf konnte trotz Einwechslung ihres Spielertrainers Florian Sandner in der 85. Minute kein Tor mehr erzielen. In der 86. Minute kassierte Tom Grimbacher noch die gelb-rote Karte bei den Gästen. (rony)

Kissinger SC - TSV Neusäß 0:2 Der Aufsteiger zeigte gegen das bis dato verlustpunktfreie Spitzenteam aus Kissing sein Können und schob sich dank des Erfolgs auf Rang drei vor. Jahja Rujanac brachte die Neusässer kurz vor der Pause in Front. Im zweiten Durchgang verteidigte der TSV den knappen Vorsprung. Mit der letzten Aktion des Spiels sorgte Florian Sejdi für die Entscheidung. (AZ)