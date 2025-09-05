Kellerduell unter Nachbarn: Hiltenfingen empfängt Bobingen II

In der Kreisliga Augsburg kommt es am Samstag um 15 Uhr zum Südderby zwischen dem ASV Hiltenfingen und dem TSV Bobingen II. Beide Teams sind nach sechs Spieltagen immer noch sieglos. Der ASV Hiltenfingen hat sogar alle seine fünf Spieler verloren und steht mit null Punkten und 4:15 Toren auf dem letzten Tabellenplatz 16. Die U 23 des TSV Bobingen hat immerhin schon vier Punkte gesammelt, kurioserweise endeten drei Spiele torlos 0:0.

Ihr bisher einziges Tor erzielten die jungen Bobinger beim 1:1 gegen den TSV Göggingen und das durch einen Elfmeter. Aber sie ließen auch kaum Gegentore zu. Die beiden Niederlagen gegen den Spitzenreiter TSV Merching und den SV Schwabegg fielen mit 0:1 denkbar knapp aus. In Schwabegg wurde die Abwehr nur durch einen Elfmeter bezwungen. So steht das Team von Trainer Roberto Di Santo mit vier Punkten und nur 1:3 Toren momentan auf dem Relegationsplatz 13. Man darf gespannt sein, ob am Samstag eines der beiden Teams den ersten Sieg einfahren kann. Hiltenfingens Spielertrainer Bujar Bytyqi ist dazu fest entschlossen. Beim Auswärtsspiel bei der DJK Lechhausen war seine Mannschaft mit der 1:0-Halbzeitführung schon nahe dran, musste aber dann doch wieder zwei Gegentore hinnehmen. „Wir wollen auf eigenem Platz gewinnen, auch wenn mit Robin Kugelmann und Daniel Jakob zwei wichtige Spieler ausfallen“, sagt Bytyqi zuversichtlich.

Dazu müsste aber der Abwehrriegel und ein starker Torhüter der U 23 des TSV Bobingen überwunden werden, was bei der bisherigen Chancenverwertung der Hiltenfinger schwierig werden dürfte. Deren Trainer Roberto Di Santo setzt auf die Defensivstärke seines Teams, wartet aber auch sehnsüchtig auf das erste aus dem Spiel heraus produzierte Tor in der Kreisliga.