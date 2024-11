Kreisligen: Glück und Pech in der Schlussphase

Der TSV Diedorf verliert in letzter Sekunde. Der TSV Zusmarshausen dreht in der Schlussphase auf und schlägt Kissing deutlich. Ottmarshausen und Westheim werden für couragierte Auftritte nicht belohnt, der TSV Welden holt den vierten Sieg in Serie und setzt sich weiter von den Abstiegsplätzen ab.

Kreisliga Augsburg: Zusmarshausen und Welden gewinnen

SV Ottmarshausen – TSV Merching 1:2 (0:0). Trotz eines guten Auftritts ging der SVO gegen den Tabellenzweiten aus Merching leer aus. Christian Pöllmann vollendete in der 61. Minute einen der vielen Konter zur Führung. Postwendend glichen die Gäste nach einer Ecke durch Oliver Lang aus (64.) und nur sechs Minuten später verwandelte Julian Schmid einen Foulelfmeter zur Gästeführung. Ottmarshausen bemühte sich im Anschluss noch um den Ausgleich, jedoch brachte keiner der vielen Standards noch den Ausgleichstreffer. (uma)

SpVgg Westheim - SpVgg Langerringen 1:3 (1:0). Die Mannschaft von Spielertrainer Thomas Hanselka machte es dem Tabellenführer aus Langerringen lange schwer. Nach 27 Minuten brachte Benedikt Betscher die Heimelf in Führung, bis zur 62. Minute verteidigten die Westheimer den Vorsprung auch. Dann brauchte der Erstplatzierte der Kreisliga Augsburg aber nur fünf Minuten, um die Partie zu entscheiden. Erst traf Ulrich Strehle (62.) und dann zweimal Nico Köbler (65. & 67.). Westheims Moritz Schiele sah noch die Gelb-Rote Karte (70.), ansonsten passierte auf dem Westheimer Kobel nichts mehr.

TSV Welden – SpVgg Auerbach-Streitheim 3:2 (2:1). In einem kampfbetonten Kreisligaspiel konnte der TSV Welden den vierten Sieg in Folge einfahren. Matchwinner der Partie war Dominique Haselmeier, der den Führungstreffer von Robin Schäfer mit einem Freistoß vorbereitete (10.) und in der 24. Minute selbst auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause verwandelte Samet Kurt einen Foulelfmeter zum Auerbacher Anschlusstreffer (39.). In der 60. Minute brachte Haselmeier erneut eine Hereingabe in den Auerbacher Strafraum, Stefan Maier stand richtig und erhöhte auf 3:1. Nach dem erneuten Anschluss durch Ansumana Sankareh in der 67. Minute versuchten die Weldener nur noch den Sieg über die Zeit zu bringen, dank einer beherzten Defensivleistung gelang dies auch. (cav)

TSV Zusmarshausen - Kissinger SC 4:1 (1:1). Der TSV Zusmarshausen drehte in den letzten 20 Minuten auf und konnte so den dritten Tabellenplatz gegen die Kissinger behaupten. Nach dem Führungstreffer durch Tobias Müller (12.) glich Kissings Spielertrainer Franko Berglmeir (21.) zum 1:1 aus. Anschließend wurde die Partie ruppiger, ganze sieben gelbe Karten wurden bis zur 70. Minute verteilt. Dann schlug der TSV zu. Tim Wilde brachte die Heimelf in Führung (71.), Torjäger Luca Jaskolka erhöhte in der 75. Minute. Jaskolkas Tor war zugleich die dritte Vorlage der Partie für Spielertrainer Lukas Drechsler. In der 83. Minute setzte der eingewechselte Sebastian Rosenmüller mit dem vierten Treffer den Schlusspunkt der Partie.

TSV Diedorf – SV Schwabegg 1:2 (0:1). Eine bittere Heimniederlage musste der TSV Diedorf hinnehmen. In der 28. Minute hatte Malte Delfs die Gäste in Führung geschossen, bis zu den Schlussminuten passierte dann kaum etwas. In der 81. Minute glich Diedorfs Dennis Sönnichsen in Unterzahl aus, Tobias Endress hatte sich zuvor eine Zeitstrafe eingefangen (76.). Nach dem Platzverweis gegen Schwabeggs Sebastian Geiger (84.) durften sich die Heimelf sogar noch Hoffnung auf den Siegtreffer machen. Jedoch war es Benedikt Rehm der in der dritten Minute der Nachspielzeit die Gäste aus Schwabegg zum Sieg schoss.

Kreisliga West: Altenmünster startet unkonzentriert und verliert

FC Lauingen - SC Altenmünster 1:0 (1:0). Trotz aller Anstrengungen musste der SC Altenmünster im letzten Spiel vor der Winterpause mit leeren Händen nach Hause fahren. Altenmünster startete etwas unkonzentriert in die Partie und kassierte durch einen Distanzschuss von Johannes Grandel in der 20. Minute den Gegentreffer. Nach und nach nahm der SCA dann aber die Zügel in die Hand und vergab beste Ausgleichschancen. Auch während einer 25-minütigen Druckphase nach dem Seitenwechsel wollte der Ball nicht über die Linie. Da die Lauinger ihre Konterchancen nicht nutzten, blieb es beim 1:0. (her)