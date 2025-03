Neuer Trainer für SC Altenmünster - Caravetta übernimmt im Sommer

Vor dem Duell in der Kreisliga West am Sonntag um 15 Uhr gegen die SSV Dillingen hat der SC Altenmünster die Verpflichtung von Sandro Caravetta als neuen Spielertrainer für die kommende Saison bekannt gegeben. Der 25-Jährige, der aktuell noch beim FC Gundelfingen in der Landesliga spielt, beerbt Johannes Walter, der nach nur einem Jahr aus beruflichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellt. Caravetta stammt aus Dinkelscherben und wohnt in Fischach. (her)

SC Altenmünster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ottmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis