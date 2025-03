Schlusslicht SpVgg Westheim sendet ein Lebenszeichen

Im Abstiegsknaller auf dem Kobel sendete Schlusslicht SpVgg Westheim mit einem 3:0-Sieg gegen den Vorletzten ASV Hiltenfingen in der Kreisliga Augsburg ein erstes Lebenszeichen. In letzter Minute sicherte sich die SpVgg Auerbach-Streitheim mit dem 1:1 gegen FC Kleinaitingen einen Punkt im Abstiegskampf. Während der TSV Zusmarshausen beim SV Mering II mit einem 5:3-Sieg Rang zwei verteidigte, konnte der SV Ottmarshausen beim Spitzenreiter SpVgg Langerringen überraschend einen Punkt entführen. Der Ausgleichstreffer zum 2:2 fiel dabei von der Mittellinie. Einen guten Start erwischte in der Kreisliga Nord der SV Ehingen/Ortlfingen (1:0 beim TSV Oettingen), der SC Altenmünster unterlag mit demselben Ergebnis in der Kreisliga West der SSV Dillingen.

