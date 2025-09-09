Unerwarteter Krisengipfel: Türkgücü empfängt Hiltenfingen

Zum Krisenduell in der Kreisliga Augsburg kommt es am Mittwoch um 18.30 Uhr. Denn dann findet das Nachholspiel zwischen dem SV Türkgücü Königsbrunn und dem ASV Hiltenfingen statt. Die Ausgangssituation ist so, dass beide Teams dringend einen Sieg brauchen. Denn sie stehen auf den letzten Plätzen 15 und 16 der Tabelle.

Der Unterschied ist, dass Türkgücü aus vier Spielen immerhin drei Punkte geholt hat, während der ASV Hiltenfingen nach sechs Niederlagen noch punktlos ist. Eine zusätzliche Brisanz liegt darin, dass der Hiltenfinger Spielertrainer Bujar Bytyqi erst im Sommer aus Königsbrunn zum ASV wechselte. Dort kam er in der Saison 2024/25 als spielender Co-Trainer vom SV Mering und hat in der Übergangszeit zwischen den Trainern Paolo Maiolo und Emanuel Baum die Chefverantwortung übernommen. Nach dem Abstieg des SV Türkgücü in die Kreisliga lockte ihn der ASV zum Aufbau eines neuen Teams nach Hiltenfingen.

Fußball: Türkgücü lässt nach Auftaktsieg nach

Denn nach dem knapp geschafften Klassenerhalt haben einige Stammspieler den Verein verlassen. Bytyqi brachte sechs Neuzugänge mit, die mit den verbliebenen etablierten Spielern zu einer Mannschaft zusammenwachsen sollen. Das ist zwar in Ansätzen gelungen, aber es ist noch kein erfolgreiches Ergebnis herausgekommen.

Auch beim SV Türkgücü Königsbrunn bedeutete der Abstieg eine Zäsur und einen Neuanfang. Mit der Aufgabe des Cheftrainers wurde Burak Tok betraut, der seit 2016 als Spieler, Co-Trainer und Interimstrainer alle Höhen und Tiefen miterlebt hat. Der Auftaktsieg mit 4:0 gegen den TSV Welden weckte Hoffnungen, aber dann folgten drei Niederlagen mit zunehmender Deutlichkeit. Nach dem 0:1 in Pfersee wurden die Heimspiele gegen den FC Tur Abdin mit 0:2 und den Kissinger SC mit 0:4 verloren. Beide Teams haben mit vielen verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen und so wird es ein hartes Ringen darum geben, wer sich aus dem Tief befreien kann.