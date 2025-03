In Unterzahl zeigt der SV Cosmos Aystetten Moral

Mit dem zweiten Sieg in Folge hat sich der SV Cosmos Aystetten zwar noch immer nicht aus den Fängen der Abstiegsrelegation befreit, darf jedoch weiter darauf hoffen, als einer der zwei besten Tabellen-Vierzehnten der Landesligen dem Relegations-Roulette zu entgehen. Wie schon am vergangenen Wochenende gegen den SV Manching (3:2 nach 0:2-Rückstand) kam auch der 2:1-Sieg beim Schlusslicht TV Erkheim unter ganz besonderen Umständen zustande. Der Siegtreffer fiel diesmal in der 93. Minute, obwohl Aystetten ab der 18. Minute in Unterzahl spielen musste.

