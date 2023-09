Mit Simonovic-Dreier an die Tabellenspitze

Plus Der SV Cosmos Aystetten verpasst beim 3:1-Sieg im Gipfeltreffen der Bezirksliga Süd gegen den FC Thalhofen eine Machtdemonstration.

"Spitzenreiter! Spitzenreiter!", skandierten die Spieler des SV Cosmos Aystetten nach dem Gipfeltreffen der Fußball-Bezirksliga Süd gegen den bisher punktgleichen FC Thalhofen. Mit einem 3:1-Sieg haben sie Allgäuer am zehnten Spieltag von der Tabellenspitze verdrängt. Aufgrund der zahlreichen Chancen, die liegen gelassen wurden, haben die Cosmonauten sogar eine Machtdemonstration verpasst.

Um es vorwegzunehmen: Es war ein hochinteressantes Match, das mehr als 140 Zuschauer verdient gehabt hätte. Ein Leckerbissen war der Aystetter Treffer zum 2:0 in der 34. Minute: Erst der Chipball von Stefan Simonovic, dann die Ballannahme von Maximilian Heckel und dessen Querpass zum Torschützen Simonovic - dieses Schmankerl war allein schon das Eintrittsgeld wert.