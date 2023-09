Nach der Derbypleite muss der Trainer gehen

Plus Warum sich der FC Langweid von Trainer Christian Ullmann getrennt hat.

Kaum fallen im beginnenden Herbst die ersten Blätter von den Bäumen, purzeln bei den Fußballern die ersten Trainer. Nach der 1:5-Heimpleite im Nachbarschaftsderby gegen den SC Biberbach hat es jetzt beim FC Langweid geknallt: Der Nordwest-Kreisklassist hat sich von Trainer Christian Ullmann getrennt. "Das kam sehr überraschend", zeigte sich der 40-Jährige, dem Abteilungsleiter Dennis Lingenhöl am Dienstag die Entscheidung mitgeteilt hatte, sehr enttäuscht: "Ich hätte sehr gerne weiter gemacht." Nach dem Aufstieg und dem erfolgreichen Klassenerhalt im vergangenen Jahr war man nun zwei Siegen und zwei Niederlagen in die neue Runde gestartet.

"Mit diesem Schritt erhoffen wir uns neue Impulse zu setzen und eine Aufbruchstimmung im Team und im Verein entfachen zu können", erklärt Kevin Albrecht, Mitglied der Abteilungsleitung, den Schritt. "Wir danken Christian für die erfolgreichen zweieinhalb Jahre, gekrönt mit der Meisterschaft und dem Aufstieg im Jahr 21/22 und wünschen ihm sportlich sowie privat alles Gute."