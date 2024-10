Meitingen packt im Derby sogar den Libero aus

Dass der SV Cosmos Aystetten nach dem 3:2-Auswärtssieg beim TSV 1865 Dachau mit dem Bayernliga-Absteiger gleichgezogen hat, war für Patrick Wurm nicht wirklich wichtig. „Ich schaue nicht auf die Tabellen. Ich will einfach nur jede Woche mit meiner Mannschaft das Spiel gewinnen“, war der Spielertrainer nach dem zweiten Erfolg auf fremden Platz mit sich im Reinen. „Vom spielerischen her war es ganz ordentlich“, fand er schließlich doch ein paar Härchen in der Suppe: „Zu viele leichtsinnige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Zu Larifari. Zu oft einen Schnörkel zuviel gemacht. Wenn wir unser Fehler nach vorne abstellen - dann hätte es zur Halbzeit 2:0 stehen müssen.“

Piet Bosse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis