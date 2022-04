Mit drei Torhütern zum ersten Saisonsieg

Plus Im 17. Spiel der Kreisklasse Nordwest klappt es endlich bei der TSG Stadtbergen mit dem ersten Dreier.

Im 17. Saisonspiel hat es endlich geklappt: Die TSG Stadtbergen hat in der Kreisklasse Nordwest den ersten Saisonsieg gefeiert. Am 4:2-Auswärtserfolg beim SV Bärenkeller waren drei Torhüter beteiligt, einer sogar als zweifacher Torschütze.